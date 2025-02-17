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洪金寶武打功夫了得 73歲自駕電動輪椅看電影

洪金寶近期常被香港市民目擊自駕電動輪椅外出採買。（香港星島日報）洪金寶近期常被香港市民目擊自駕電動輪椅外出採買。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕73歲香港影壇武打巨星洪金寶自9歲起從影，去年獲香港演藝學院頒授榮譽博士學位，最近又獲邀擔任第18屆亞洲電影大獎頒獎典禮評審主席，近年屢被拍到坐輪椅外出，近日又有網友分享巧遇他坐電動輪椅出入電影院。

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有粉絲近日上傳一段影片發文指：「電影院偶遇洪金寶，大哥大還是這麼精神！」影片中，洪金寶駕駛電動輪椅時雙腿交疊，相當熟練，而且精神奕奕，身後還有一名女士跟著他，但洪金寶完全不用旁人協助，在狹窄道路中控制自如。

洪金寶深受糖尿病困擾加上膝蓋曾開刀，出入都需靠拐杖和輪椅輔助。（香港星島日報）洪金寶深受糖尿病困擾加上膝蓋曾開刀，出入都需靠拐杖和輪椅輔助。（香港星島日報）

另一段影片，則見到洪金寶不停與旁人打招呼，毫無半點架子，笑容滿面的他說到激動處，更拍拍他人手臂。網友留言指洪金寶越來越和藹，卻感嘆：「才73歲已經坐輪椅了，肥胖真的是健康大敵啊！」

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港媒報導，洪金寶深受糖尿病困擾加上膝蓋曾開刀，出入都需靠拐杖和輪椅輔助，他在太太高麗虹嚴厲控制飲食下，健康近年有好轉，出席活動和拍戲，站立和身手完全沒影響；近期洪金寶更多次被捕獲獨自外出買便當，更被拍到坐電動輪椅到超市掃貨，很多香港市民見狀也都習以為常。

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