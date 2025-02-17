邊荷律罕動怒！來台1年沒人告訴她「這美食」：大家很壞

邊荷律來台1年多第一次吃到涼麵。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神邊荷律來台發展1年多，憑藉甜美外表圈粉無數，喜愛吃台灣美食的她，近日在社群上透露，第一次吃到涼麵感到驚為天人，讓她忍不住氣喊：「為什麼沒人告訴我這道菜？」

邊荷律近期在為WBCQ世界棒球經典賽資格賽備戰，將在大巨蛋攜手李丹妃，以及多位韓籍啦啦隊女神在場上應援，因此也被經紀人乖姐嚴格飲食控管。怎料，日前突在Threads發文透露，「我今天第一次吃了台灣的涼麵，你們為什麼一年沒有告訴我這道菜，只有你們在吃嗎？大家都很壞。」

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貼文一出，粉絲們紛紛被邊荷律可愛的反應逗笑留言，「因為乖姐禁止我們告訴妳」、「抱歉啦抱歉我們會改進」、「可能不只涼麵沒告訴妳」、「如果乖姐知道你吃涼麵，一定會叫妳要減5公斤吧！」

經紀人乖姐也在IG限時動態上表示，涼麵加上三合一（味噌湯+貢丸+蛋花）是邊荷律的最愛。另外，正妹翻譯也在貼文底下留言爆料，邊荷律原本還說不要吃，「但乖姐怕妳餓幫妳點了…結果現在又跟我說想吃了。」

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