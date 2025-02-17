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金賽綸復出作變遺作 男主角李善正悲慟發聲

金賽綸曾有「最美童星」封號，16日傳出不幸在家中過世。（翻攝自金賽綸IG）金賽綸曾有「最美童星」封號，16日傳出不幸在家中過世。（翻攝自金賽綸IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名韓星金賽綸曾有「最美童星」封號，16日傳出不幸在家中過世，警方到場後發現沒有呼吸心跳，得年24歲，消息震驚各界，她生前甫宣布完成電影《Guitar Man》拍攝，不料卻發生憾事，對此，劇中男主角李善正也悲慟發聲。

李善正經由韓媒《edaily》報導，對於金賽綸噩耗感到遺憾，他說：「金賽綸在拍攝電影期間充滿活力，個性開朗，總是笑著跟大家開玩笑。」然而李善正也透露：「當她獨處時，顯得有些陰沉。」感覺金賽綸總是顯露疲倦。

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金賽綸早期曾和元斌合作韓片《大叔》為人熟知，原是備受看好的明日之星，卻在2022年爆出酒駕醜聞，酒精濃度超過吊銷駕照標準，最後被判處2000萬韓幣（約台幣45萬元）罰金，事業全毀。

去年11月金賽綸宣布重新出發，原本要以新電影《Guitar Man》復出，沒想到公開重返演藝圈消息才過3個月就發生憾事，令喜愛她的影迷直呼不敢相信。

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