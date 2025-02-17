晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

發高燒心跳過快 32歲一隻阿圓出事了

一隻阿圓與網紅男友米鹿因拍攝南韓留學相關影片走紅。（翻攝自一隻阿圓IG）一隻阿圓與網紅男友米鹿因拍攝南韓留學相關影片走紅。（翻攝自一隻阿圓IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲YouTuber一隻阿圓與網紅男友米鹿因拍攝南韓留學相關影片走紅，卻在交往5年後宣布分手，去年認愛新歡，近日突爆健康亮紅燈。

一隻阿圓去年被拍到與《木曜4超玩》前製作人李俊傑戀愛，2人合拍影片低調認愛，希望外界給空間，阿圓昨意外發文透露：「上週沒來由的發燒，心跳直接飆到127，這幾天都在睡覺，昨天降到95，今天回到78，也好多了，發瘋這幾年好有感，現在的病毒也太可怕了，好像每一個都要置人於死地一樣。」引起大批粉絲關心要她保重身體。

相關新聞：（影）一隻阿圓辣曬多套比基尼 雙手一舉「解放豐滿雙球」

一隻阿圓去年12月初傳出和網路節目前製作人李俊傑戀愛ING，一隻阿圓疑知紙包不住火，透過YT頻道上傳影片傳達心情，希望在感情上保有個人空間，她說：「我覺得自己的事情超級不重要，雖然Youtuber是個販賣隱私職業，但也希望有些喘息空間抒發自己壓力。」而李俊傑雖未現身，仍以聲音回應：「懇請大家多給我們一些空間。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中