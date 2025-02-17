發高燒心跳過快 32歲一隻阿圓出事了

一隻阿圓與網紅男友米鹿因拍攝南韓留學相關影片走紅。（翻攝自一隻阿圓IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲YouTuber一隻阿圓與網紅男友米鹿因拍攝南韓留學相關影片走紅，卻在交往5年後宣布分手，去年認愛新歡，近日突爆健康亮紅燈。

一隻阿圓去年被拍到與《木曜4超玩》前製作人李俊傑戀愛，2人合拍影片低調認愛，希望外界給空間，阿圓昨意外發文透露：「上週沒來由的發燒，心跳直接飆到127，這幾天都在睡覺，昨天降到95，今天回到78，也好多了，發瘋這幾年好有感，現在的病毒也太可怕了，好像每一個都要置人於死地一樣。」引起大批粉絲關心要她保重身體。

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一隻阿圓去年12月初傳出和網路節目前製作人李俊傑戀愛ING，一隻阿圓疑知紙包不住火，透過YT頻道上傳影片傳達心情，希望在感情上保有個人空間，她說：「我覺得自己的事情超級不重要，雖然Youtuber是個販賣隱私職業，但也希望有些喘息空間抒發自己壓力。」而李俊傑雖未現身，仍以聲音回應：「懇請大家多給我們一些空間。」

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