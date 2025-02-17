女戰神心愛皮衣在哪兒？ 大眼主播協尋「神秘尖胸」搶眼

「女戰神」張雅琴（左）同框「大眼主播」陳園淳，這是12年前拍攝照片，當時2人辣翻了。（張雅琴提供）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》當家主播「女戰神」張雅琴專業播報新聞有目共睹，私底下的她還是一位不折不扣的潮派女性，昨（16）日為了找尋一件皮外套，意外讓前同事、現任《鏡電視》午間新聞主播陳園淳驚人好身材曝光。

相關新聞：（獨家）出賣張雅琴！開箱女戰神35年前辣照

請繼續往下閱讀...

張雅琴為了找尋那件皮外套，昨午致電陳園淳，沒想到陳園淳火速找到照片，張雅琴說：「照片是12年前2013年1月13日，電視台為了過年拍攝宣傳影片。」對照經過13年後與現在改變，女戰神嘆說：「現在好像不夠狂野！」

當年電視台為了過年拍攝宣傳影片，年代主播群各個勁裝，右起田燕妮、張雅琴、蕭子新。（張雅琴提供）

女戰神翻出這張12年前舊照，竟被眼尖記者發現照片中的陳園淳好像怪怪滴，因她嫵媚手插腰凸顯傲人好身材，但胸部「尖」到好不真實，對此，陳園淳噴笑釋疑：「完全是角度問題！」

相關新聞：播新聞只坐椅1/4 好怕陳園淳摔出去

想起2人12年前當同事，張雅琴說：「想一想12年大家變化很大，她（指陳園淳）也結婚了有小孩了。」看著過往辣照，張雅琴不忘提醒自己：「隨時要維持狀況。」陳園淳也表示，時間真的太快了，好難想像12年耶，「1個小孩都唸完小學了…青春啊！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法