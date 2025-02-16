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娛樂 音樂

蔣萬安現身小巨蛋享偶像待遇！「民歌五十」最想聽這首歌

台北市長蔣萬安（右）和台北市文化局長蔡詩萍一起到小巨蛋聽民歌演唱會。（記者陳慧玲攝）台北市長蔣萬安（右）和台北市文化局長蔡詩萍一起到小巨蛋聽民歌演唱會。（記者陳慧玲攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由中華音樂人交流協會舉辦的「民歌五十演唱會」，連續3天在台北小巨蛋登場，吸引3.3萬人朝聖，今（16日）晚最終場由潘越雲打頭陣獻唱，台北市長蔣萬安也和台北市文化局局長蔡詩萍一起到場聽歌，開場前民眾爭相上前和蔣萬安合照，還有些觀眾要求自拍，宛如偶像歌手的待遇，連「民歌之母」陶曉清也上前和市長合照。

蔣萬安市長最想聽《木棉道》。（記者陳慧玲攝）蔣萬安市長最想聽《木棉道》。（記者陳慧玲攝）

「民歌五十」演唱會3天曲目都不同，入場前蔣萬安被問到今晚最想聽哪首歌？他立即回答：「《木棉道》！」而這首歌過去王夢麟唱過，李宗盛和木吉他合唱團也唱過，今晚木吉他將再登台演唱，蔣萬安極有可能有機會聽到這首《木棉道》。

潘越雲在最終場「民歌五十」演唱會打頭陣獻唱。（中華音樂人交流協會提供）潘越雲在最終場「民歌五十」演唱會打頭陣獻唱。（中華音樂人交流協會提供）

潘越雲今晚獻唱《再見離別》、《心情》等歌曲，她談到：「非常幸福可以分享很多好聽的民歌，《再見離別》是我第一張個人專輯裡的歌曲，對我意義重要。」

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