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翁倩玉睽違15年美聲再現！胡瓜緊擁女神曝「白馬王子」之緣

翁倩玉今穿透薄紗登場，引吭《溫情滿人間》仙氣開場。（記者王文麟攝）翁倩玉今穿透薄紗登場，引吭《溫情滿人間》仙氣開場。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕國際天后翁倩玉睽違15年再度登上TICC，一連兩天盛大舉辦《翁倩玉 2025 Thank You for Your Smile 演唱會》。翁倩玉今（16）穿透薄紗登場，引吭《溫情滿人間》仙氣開場；演唱結束後，她看著台下粉絲感慨時光飛逝，溫馨地說：「不過我們是永遠在青春裡。」適逢情人節剛過，她特別準備了巧克力，送給最愛的粉絲們，祝福永浴愛河、白頭偕老。

翁倩玉（右）驚喜合體胡瓜，兩人對唱起《珊瑚戀》。（記者王文麟攝）翁倩玉（右）驚喜合體胡瓜，兩人對唱起《珊瑚戀》。（記者王文麟攝）

翁倩玉唱完《愛的奉獻》後，驚喜邀請嘉賓胡瓜登場，胡瓜一席亮片黑色西裝斯文扮相現身，兩人對唱起《珊瑚戀》，親暱相擁互稱「Judy」、「瓜瓜」。談及選曲緣由，胡瓜不改幽默口吻，表示兩人會合唱這首由翁倩玉爸爸翁炳榮填詞的歌原因，「會選唱這首歌曲，是因為他爸爸以前就預測到她75歲會遇到白馬王子，而這位白馬王子剛好姓胡，所以叫做〈珊瑚（胡）戀〉」。

胡瓜先前和翁倩玉在自己的YT節目《下面一位》合體，這回又受邀擔任這次演唱會嘉賓，笑說：「她認識的台灣藝人不多，後來發現我是最紅的，所以才找我當嘉賓」接著胡瓜話鋒一轉，正經說道：「我出道42年跟她比起來是星星之火豈能與皓月爭輝，妳不僅是我爸爸媽媽的偶像，全世界有這個藝人是大家的幸福。」一席話讓翁倩玉不好意思臉紅起來。

翁倩玉感慨時光飛逝，喊話粉絲永遠在青春裡。（記者王文麟攝）翁倩玉感慨時光飛逝，喊話粉絲永遠在青春裡。（記者王文麟攝）

翁倩玉提到《珊瑚戀》由已逝父親填詞，也是她演唱的的第一首國語歌曲，她笑言當時國文還不好，媽媽看到原版歌詞後要求重寫，之後才有了朗朗上口的版本，她談起父親也不禁哽咽「他現在在上面過得很好。」她也特別獻唱為母親和最愛的歌迷錄製演唱會同名曲《Thank You for Your Smile》，從舞台上步下觀眾席與全場互動，最後以《祈禱》一曲為演唱會劃下完美休止符。

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