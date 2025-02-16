4歲小網紅「瑤一瑤肉包」年賺逾7千萬台幣 網質疑：搖錢樹？

中國4歲的小網紅「瑤一瑤小肉包」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國一位年僅4歲的小網紅「瑤一瑤小肉包」在抖音上擁有2千萬粉絲，她粉紅色的嘟嘟臉和不按牌理出牌的可愛個性，讓她成為全網最受叔叔、阿姨疼愛的小朋友。不過，近日她在抖音上的一條更新，卻讓叔叔、阿姨都忍不下去，因為瑤瑤跳舞時被絆倒，坐在地上大哭時，沒有人上前關心瑤瑤是不是受傷了，反而更積極直播甚至近拍瑤瑤哭泣的模樣，旁邊還哈哈哈的笑起來。

瑤瑤跟表哥一起跳舞跌倒在地，哇哇大哭。（翻攝自抖音）

在瑤瑤最新的影片中，她和表哥一起在路上跳舞，沒想到表哥竟然不講武德，故意伸出腳絆倒瑤瑤，摔了個大跟頭的瑤瑤哭了起來，但是瑤瑤媽媽卻沒有上前把小寶貝扶起來或者安慰她，反倒一邊拍片一邊大笑。此舉激怒網友，認為瑤瑤父母根本就是為流量做過頭，這種疑似虐童的行為不但不好笑，而且很可惡。

請繼續往下閱讀...

瑤瑤在抖音有超過2千萬粉絲。（翻攝自微博）

「瑤一瑤小肉包」和「瑤一瑤的爸比媽咪」過去一年內，共發布30條葉沛，根據第三方平台顯示，「瑤一瑤小肉包」的業配報價是1～20秒為人民幣40萬元（約新台幣183萬元）、60秒以上為人民幣55萬元（約新台幣252萬元），掐指一算，小瑤瑤去年光是業配收入就可能超過1650萬人民幣（約新台幣7560萬元）。加上瑤瑤沒有經紀人，外界自然質疑起爸爸媽媽這番操作是不是根本把可愛的小瑤瑤當作搖錢樹？

瑤瑤媽出面闢謠。（翻攝自微博）

瑤瑤媽日前發長文回應，語重心長表示孩子需要在自然中成長，若確保人身安全並不傷害他人，身為家長，她和瑤瑤爸都會讓孩子自由玩耍，並強調瑤瑤的衣服都是加厚棉的款式，並沒有網友擔心的操控與虐待。最後瑤瑤媽請求網友不要過度解讀或造謠，她非常謝謝大家對於瑤瑤的關心與喜愛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法