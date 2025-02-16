浪漫破表！婁峻碩焦凡凡沖繩海島婚禮曝光 「他」是伴郎

婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 婁峻碩、焦凡凡今（16）日下午在沖繩完成海島婚禮， 個性chill的小倆口隨興在異國街景拍攝婚紗照，在海灘、販賣機前用力撒糖，宛如王子、公主拍夢幻偶像劇一般，畫面浪漫破表。

婁峻碩、焦凡凡去年底登記結婚，終於在今天完成夢幻婚禮，僅帶50位親朋好友一起飛到沖繩見證喜悅，並享受一趟溫馨家族之旅，「考慮到長輩們搭飛機無法忍受長時間飛行的緣故，只要飛90分鐘就可以來我們的婚禮，所以最後決定在沖繩舉辦。」

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婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

有別於明星們的世紀婚宴，婁峻碩、焦凡凡走的是溫馨浪漫的「家宴」風格，除了賓客僅限親戚朋友外，僅有少數幾位藝人好友出席，其中包括前輩代表KID、同輩代表派偉俊、「香港代表」Tyson Yoshi，以及焦凡凡的閨密好友關韶文；派偉俊還擔任「伴郎」，首次當伴郎的他比新人還興奮。

婁峻碩（左）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

除此之外，婚禮全程都不收任何禮金、禮物，婁峻碩、焦凡凡希望能讓大家當度假一起來現場玩及共享喜悅，至於台灣是否會再補辦婚宴，兩人異口同聲表示：「台灣應該就不會辦了，辦婚禮真的好累，哈哈！」

為了這次在沖繩的婚宴，兩人早在半年前就開始規劃，前後砸下百萬去籌備，不過因為工作滿檔，一直到上個月才開始積極去執行細項，婁峻碩笑說：「婚禮這件事情我們一開始很chill，結果一直到上個月我們兩個才驚覺時間快到了開始慌張，連放年都一直討論要怎麼弄。」

婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

被問到兩人有無因此吵架，婁峻碩表示：「完全沒有，我們兩個目標一致，就是想辦一個舒服又溫馨的婚禮，籌備婚禮的部分我只有負責大方向決定，很多細節都是凡凡對接，她花很多時間去籌備跟決定內容上，真的很辛苦。」

婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

而從前年求婚成功、去年登記到今年初真的辦婚禮，完成「結婚三部曲」的兩人有一種如釋重負的感覺，婁峻碩笑說：「結婚三部曲真的超級無敵麻煩，不過我們兩個都是一起手牽手完成，過程其實是很開心很快樂，在心靈上也很穩定跟踏實。」他與焦凡凡目標一致，今年把做人計畫擺一邊，要好好地衝事業跟工作，婁峻碩表示：「終於完成人生大事，接下來我們要好好地衝事業，準備好開始工作，好好地拚一下！」

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