晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

浪漫破表！婁峻碩焦凡凡沖繩海島婚禮曝光 「他」是伴郎

婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 婁峻碩、焦凡凡今（16）日下午在沖繩完成海島婚禮， 個性chill的小倆口隨興在異國街景拍攝婚紗照，在海灘、販賣機前用力撒糖，宛如王子、公主拍夢幻偶像劇一般，畫面浪漫破表。

婁峻碩、焦凡凡去年底登記結婚，終於在今天完成夢幻婚禮，僅帶50位親朋好友一起飛到沖繩見證喜悅，並享受一趟溫馨家族之旅，「考慮到長輩們搭飛機無法忍受長時間飛行的緣故，只要飛90分鐘就可以來我們的婚禮，所以最後決定在沖繩舉辦。」

婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

有別於明星們的世紀婚宴，婁峻碩、焦凡凡走的是溫馨浪漫的「家宴」風格，除了賓客僅限親戚朋友外，僅有少數幾位藝人好友出席，其中包括前輩代表KID、同輩代表派偉俊、「香港代表」Tyson Yoshi，以及焦凡凡的閨密好友關韶文；派偉俊還擔任「伴郎」，首次當伴郎的他比新人還興奮。

婁峻碩（左）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）婁峻碩（左）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

除此之外，婚禮全程都不收任何禮金、禮物，婁峻碩、焦凡凡希望能讓大家當度假一起來現場玩及共享喜悅，至於台灣是否會再補辦婚宴，兩人異口同聲表示：「台灣應該就不會辦了，辦婚禮真的好累，哈哈！」

為了這次在沖繩的婚宴，兩人早在半年前就開始規劃，前後砸下百萬去籌備，不過因為工作滿檔，一直到上個月才開始積極去執行細項，婁峻碩笑說：「婚禮這件事情我們一開始很chill，結果一直到上個月我們兩個才驚覺時間快到了開始慌張，連放年都一直討論要怎麼弄。」

婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

被問到兩人有無因此吵架，婁峻碩表示：「完全沒有，我們兩個目標一致，就是想辦一個舒服又溫馨的婚禮，籌備婚禮的部分我只有負責大方向決定，很多細節都是凡凡對接，她花很多時間去籌備跟決定內容上，真的很辛苦。」

婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）婁峻碩（右）、焦凡凡在沖繩完成海島婚禮。（想不到音樂工作室提供）

而從前年求婚成功、去年登記到今年初真的辦婚禮，完成「結婚三部曲」的兩人有一種如釋重負的感覺，婁峻碩笑說：「結婚三部曲真的超級無敵麻煩，不過我們兩個都是一起手牽手完成，過程其實是很開心很快樂，在心靈上也很穩定跟踏實。」他與焦凡凡目標一致，今年把做人計畫擺一邊，要好好地衝事業跟工作，婁峻碩表示：「終於完成人生大事，接下來我們要好好地衝事業，準備好開始工作，好好地拚一下！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中