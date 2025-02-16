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娛樂 日韓

來台宣傳 西川貴教意外迷上台灣本土飲料

來台宣傳 西川貴教意外迷上台灣本土飲料西川貴教來台參加《東離劍遊紀 最終章》劇場版首映會，事後除了分享自己與「浪巫謠」布袋戲偶的合照，還有迷上喝外包裝獨特的「津津蘆筍汁」（圖擷取自@TMR15 社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕現年54歲的日本搖滾教主西川貴教，不僅為台日合製的《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》劇場版獻唱主題曲，更是主角之一「浪巫謠」的幕後配音。本月14日，西川貴教為宣傳劇場版來台參加首映會，嗨翻大批粉絲，事後他發文分享迷上喝台灣飲品「蘆筍汁」，意外掀起台日網友熱議。

西川貴教在今（16）日跑去參半龍山寺，並抽到一張上上籤，更在購物時，偶然發現冰箱裡面有一個瓶裝版的「津津蘆筍啤酒」，奇妙緣分讓他感到非常驚訝。（圖擷取自@TMR15 社群平台「X」，本報合成）西川貴教在今（16）日跑去參半龍山寺，並抽到一張上上籤，更在購物時，偶然發現冰箱裡面有一個瓶裝版的「津津蘆筍啤酒」，奇妙緣分讓他感到非常驚訝。（圖擷取自@TMR15 社群平台「X」，本報合成）

西川貴教來台參加《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 最終章》劇場版首映會，事後除了在社群平台「X」（原推特）分享自己與「浪巫謠」布袋戲偶的合照，還還透露自己在休息室找到一瓶先前從未喝過、外包裝很特別的蘆筍汁飲用。從照片顯示，西川貴教提到的蘆筍汁，是台灣家喻戶曉的老牌蘆筍汁。

西川貴教喝完後評價，「味道很令人驚艷，而且外包的裝插畫很獨特。請問我是要在什麼心情下喝它比較好？」，另外他在今（16）日也發文透露自己跑去參拜龍山寺，並抽到一張上上籤，超強好運令許多台日粉絲羨慕不已，但他補充在購物時，偶然發現冰箱裡面有一個瓶裝版的「津津蘆筍啤酒」，奇妙緣分讓他感到非常驚訝。

事後西川貴教與蘆筍汁的這段趣聞，意外吸引許多日本網友熱烈討論，甚至還登上日本媒體報導。不少熱情的台灣網友則是紛紛留言，除了向西川貴教介紹該飲品外包裝上「穿比基尼泳裝的金髮美女」設計歷史，同時還分享其他台灣道地小吃、旅遊景點，歡迎他在搭機返回日本前，去到處體驗看看台灣美食與文化。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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