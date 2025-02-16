沖繩電車見1男脫鞋伸腳 網一看疑似是網紅氣炸了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅團體「反骨男孩」孫生因襲臀撩妹涉性騷挨告，遭判5個月有期徒刑，得易科罰金，事後他PO文、拍片回應，態度引起爭議。然而，有網友近日於社群透露，去日本沖繩旅遊時，在電車見一名男子脫鞋還將腳伸直放在行李箱上，細看才發現疑似是孫生，讓不少網友直呼：「丟台灣人的臉！」

網友爆料，疑似是孫生於沖繩電車赤腳。（翻攝自臉書）

有網友在臉書上分享一張照片，圖中可見，一名身穿亮橘色上衣的男子，將鞋子脫掉，並把腳抬高、伸直放在行李箱上，行為相當誇張，讓該網友直呼，「怎麼有這麼沒水準的人？」然而，仔細一看才發現，該男疑似就是孫生，令網友忍不住怒批，「有夠屁的欸！好可怕！」

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照片曝光後，立刻引起熱議，此舉讓不少民眾看不下去，認為不僅有礙觀瞻，還影響到其他乘客，紛紛留言痛轟，「某些網紅只在乎流量，其他都是屁」、「腳直接對著別人真的有夠沒水準的」、「我覺得這件事嚴重性不輸給性騷擾，超丟臉」、「國內國外都丟臉」。

不過，觀察孫生的社群平台，目前仍看不出他是否在沖繩，最近一則動態是15日發的道歉文，「以後任何大小細節，我都會再三確認且更加注意，感謝所有人批評指教。」



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