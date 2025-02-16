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娛樂 電影

林依晨《失明》鹿特丹首映受好評！3月前進大阪「被專業認可」

〔記者鍾志均／台北報導〕林依晨監製、主演的電影《失明》近日入圍鹿特丹國際影展「金虎獎」並舉辦全球首映，該片改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，導演周美豫率領林依晨、吳可熙、劉敬飛往鹿特丹與影迷QA互動，電影大受好評。

劉敬（左起）、林依晨、鹿特丹影展主席、導演周美豫、吳可熙合照。（周子娛樂提供）劉敬（左起）、林依晨、鹿特丹影展主席、導演周美豫、吳可熙合照。（周子娛樂提供）

《失明》描述表面看似完美的家庭，背後隱藏著錯綜複雜的親情與同性愛情故事，該片近日公布入選第20屆大阪亞洲影展「特別注目」單元，將於3月首映，林依晨聽聞作品再傳好消息表示，很感謝這樣主題的電影被專業認可。

導演周美豫也說，鹿特丹影展是段美好的旅程，一回到台灣就聽到大阪亞洲影展入圍的消息，很開心，很好奇日本的觀眾看完電影的感受。

《失明》國際版海報。（周子娛樂提供）《失明》國際版海報。（周子娛樂提供）

影展公布這天，適逢情人節，問及得知消息當下在做什麼，林依晨透露當下有點不浪漫，「我剛從鹿特丹回來，當時在家裡整理行李和房間，然後接著上瑜伽課。」

對於「情人節」，她感性說，「要積累很深很深的緣份，這輩子才有機會相愛，所以就珍惜並享受當下吧！不管未來會如何。」

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