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娛樂 最新消息

張蘭蹭完大S後「轉戰國際版TikTok吸金」 態度180度急轉彎

〔記者侯家瑜／台北報導〕汪小菲與張蘭過去頻在社群上開槓大S，如今連對方不幸離世也不停「蹭熱」，汪小菲被批以深情人設挽救形象，張蘭則是利用前媳婦來博取直播流量，後來抖音等直播平台看不下去，出手將他們帳號封禁。現在張蘭積極另尋其他社群平台，其中一項就是國際版TikTok，日前她親自在鏡頭前鞠躬，答謝繼續支持她的人。

張蘭（右）、汪小菲（左）。（翻攝自微博）張蘭（右）、汪小菲（左）。（翻攝自微博）

張蘭遭生財工具切割後，隨即轉向經營國際版TikTok，目前已經累積4669位粉絲，從最新釋出的一支影片中可以看到，她朗讀粉絲寫的打氣留言，並感動說：「每次粉絲留言，都是我的加油站，給我加油打氣、鼓舞我。」接著還直接起身，對著鏡頭深深一鞠躬，「謝謝所有的粉絲寶寶的祝福，太多的祝福了！」如此謙虛的態度與過去愛酸言酸語、頻擺高姿態的形象，大相逕庭。

事實上，張蘭和汪小菲不僅在網路上被切割，其經營的餐飲品牌「麻六記」也遭中國網民群起抵制，日前還傳出麻六記已密謀和台北大直忠泰樂生活簽約，最後商場以時機不宜為由拒絕，畢竟汪小菲與張蘭母子倆一路以來傷害大S的作為，讓不少台灣人都看不下去。

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