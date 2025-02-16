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娛樂 電視

小彤罹癌後「自家診所遇難題」 認了不少人想高價承接

〔記者侯家瑜／台北報導〕經歷過去一年的健康大作戰，兩性暢銷作家、愛情天后小彤2025年重新出發，昨（15日）請自家醫美診所員工吃春酒，感謝他們在她生病期間撐住診所營運；自嘲很不浪漫的她，前天還帶著婆婆與老公一起吃情人節午餐，被女兒吐槽：「你們倆每天都很浪漫很噁心好嗎？」

小彤情人節與老公、小孩和婆婆度過。（馬可孛羅提供）小彤情人節與老公、小孩和婆婆度過。（馬可孛羅提供）

對於浪漫，小彤給另一半打100分，自己則是務實派，幾年前，老公特地選在情人節當天領新車，車牌還是7755（卿卿我我），沒想到她的反應卻是：「這個車牌花了多少錢啊？」今年情人節，兩人一起到百貨公司買她想吃的生吐司，結完帳老公突然不見了，原來他一轉身就跑到附近的花店買了一束3000多元的花，小彤卻嘟嚷說：「這個價錢，不如買蛋糕比較划算。」

小彤笑自己的不浪漫指數太高，實在枉為兩性作家：「說真的，在一起20多年，他常送我花，我當場都會『假裝』開心興奮，但其實我很怕處理花的屍體，因為幾天後花凋謝了，要整理丟棄很麻煩呀！」

小彤新的一年期許自己投入更多公益活動。（馬可孛羅提供）小彤新的一年期許自己投入更多公益活動。（馬可孛羅提供）

至於自家公司春酒，小彤感性表示：「這些員工、醫師都跟著我超過8、9年了，生病這一年，很多人出高價想承接診所，我很慶幸自己最後選擇讓員工與醫師入股，一來留住了診所，利潤與資深員工共享；二來診所正常運作，客人比較放心。」

小彤讓員工與醫師入股自家醫美診所。（馬可孛羅提供）小彤讓員工與醫師入股自家醫美診所。（馬可孛羅提供）

過去這一年，她從在診所「忙進忙出、親力親為」的全都管，變成偶爾現身的精神指標，員工們的認同感卻更高、工作更努力，每次看到她都怕她太累，想把她趕回家休息；而診所的客人也幾乎都變成她的朋友，有人給她擁抱打氣、送補品，有人抱著她痛哭流涕，反而是小彤要開導安慰，她說：「我開診所，賺到錢也賺到很多友誼，太幸福了呀！」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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