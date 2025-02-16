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61歲《老情歌》呂方撞臉華仔大隻佬 被虧改名「呂圓」

呂方近期身材被指撞臉電影《瘦身男女》中劉德華飾演「大隻佬」。（香港星島日報）呂方近期身材被指撞臉電影《瘦身男女》中劉德華飾演「大隻佬」。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕「金馬影后」鄭裕玲舊愛、61歲香港資深歌手呂方靠著一曲《老情歌》紅遍華語歌壇，這幾年大多在中國發展，2020年與小16年圈外人伍惠寶結婚後，生下女兒後一家三口經常曬幸福，呂方更開設抖音後，不時拍片與網友互動，但身材像吹氣球般越來越腫。

他結婚生下女兒後身材大走鐘。（香港星島日報）他結婚生下女兒後身材大走鐘。（香港星島日報）

呂方自從為人父後，多次公開曬父女同框，可能生活太美滿，身材出現「幸福肥」，近日曝光一則新影片，只見他擺脫往日情唱王子形象，介紹美食時，不但肥到沒脖子，臉上雙下巴全都露，撞臉當年「華仔」劉德華主演電影《瘦身男女》的「大隻佬」角色，外形如出一轍。

呂方年輕時身材維持很好。（香港星島日報）呂方年輕時身材維持很好。（香港星島日報）

在曝光影片，呂方津津有味吃湯圓，一臉滿足樣，儘管身穿黑衣噸位仍非常嚇人，身軀還差點撐爆鏡頭前，他說話時雙下巴浮現，被不少網友譏諷要改名「呂圓」，又猛虧呂方「胖胖的月亮」、「這麼圓了」、「你要減肥了」、「方哥發福」。

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