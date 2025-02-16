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找妹愉快！小商人獻祝福暗酸詹江村

「小商人」日前臉書發文質疑，「詹議員爆閩南狼在中國找妹，我看一眼就知道是在台灣，雖然他可能會說中國台灣」、「那種廣告方式、選超假的假照唬爛真照的方式、客服回應的方式，百分之百在台灣」。（翻攝自臉書）「小商人」日前臉書發文質疑，「詹議員爆閩南狼在中國找妹，我看一眼就知道是在台灣，雖然他可能會說中國台灣」、「那種廣告方式、選超假的假照唬爛真照的方式、客服回應的方式，百分之百在台灣」。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「閩南狼」陳柏源日前遭國民黨桃園市議員詹江村爆料，指控他在中國召妓更靠工具一次戰2女。對此，網紅「小商人」發文質疑，針對詹江村PO出截圖內容，認為「百分之百在台灣、絕對不是在中國」，並酸「我絕對不會跟議員一樣載妹子去motel然後一起看館長的影片，還被告性侵，還讓各位知道議員屁股有胎記」。

而「小商人」也自詹江村公開畫面看出熟悉面孔，稱影片中女子可能是中國妹，不料發文後遭大肆檢舉後被消失，不過「小商人」並沒動怒，反而幽默回應：「我的置入，性行銷又被刪，但大家找妹沒關係，除非你跟林國慶（男歌手，無黨籍政治人物，曾代表民進黨當選嘉義縣議員、立法委員）一樣要選立委，才會被拿出來鞭，小弟在此祝各位找妹順利愉快。」

相關新聞：小商人狂酸詹江村：絕不會去摩鐵還被告性侵、知道屁股有胎記

「小商人」自稱：「小弟不才，正好在台灣跟中國都執業，掃一眼就知道絕對不在中國；妹子可能是中國妹，看他們時間2023年3月，在我們業內群組，確實也找到在台灣有同樣妹子資訊。」

他也趁機暗諷詹江村，「我去motel就是去跟妹子依依啊啊22345678，我絕對不會跟議員一樣載妹子去motel然後一起看館長的影片，還被告性侵，還讓各位知道議員屁股有胎記。就算要看片，我也是看要日本、西洋的，還是我跟妹子直接現場演繹。」

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