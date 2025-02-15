晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

河北彩伽認了「有引退念頭」！高喊：很喜歡台灣很願意來

河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本AV女優河北彩伽來台為電動麻將桌站台，以可愛五連拍甜美亮相；由於近來流行女優退役潮，問她有無引退想法？河北彩伽認了「確實有想過這個問題」。

河北彩伽近來發行新單曲，歌聲被讚「被天使親吻過的聲音」，問她有無考慮「引退轉行」？她招認沒想過（AV這行）會做這麼久，能做多久也不確定，表示「不會用第一名來綁住自己」，承諾不會突然消失，會好好努力。

河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）

時隔一年現身，河北彩伽看來更加纖瘦，她表示跟去年比瘦了2至3公斤，至於最近剛公布新單曲，未來會繼續努力，也想參與更多的影視作品。

問到會不會害怕跟已發過片的前輩做比較？河北彩伽說，曾發表過音樂作品的女優我都參考過，不怕被拿來被比較，「因為這是自己接下來的方向，這次單曲拜託了音樂界很厲害的老師，我是非常有信心的。」

河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）

這次預計停留3天2夜，問她未來台灣演出是否會更多？河北彩伽直言很喜歡台灣，所以很願意來，又說台灣的粉絲比起日本粉絲，台灣粉絲更熱烈，更透露去年10月見面會有唱歌，謝謝粉絲幫忙剪接，一個月點閱突破200萬點擊。

圖說：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中