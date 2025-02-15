河北彩伽認了「有引退念頭」！高喊：很喜歡台灣很願意來

河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本AV女優河北彩伽來台為電動麻將桌站台，以可愛五連拍甜美亮相；由於近來流行女優退役潮，問她有無引退想法？河北彩伽認了「確實有想過這個問題」。

河北彩伽近來發行新單曲，歌聲被讚「被天使親吻過的聲音」，問她有無考慮「引退轉行」？她招認沒想過（AV這行）會做這麼久，能做多久也不確定，表示「不會用第一名來綁住自己」，承諾不會突然消失，會好好努力。

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河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）

時隔一年現身，河北彩伽看來更加纖瘦，她表示跟去年比瘦了2至3公斤，至於最近剛公布新單曲，未來會繼續努力，也想參與更多的影視作品。

問到會不會害怕跟已發過片的前輩做比較？河北彩伽說，曾發表過音樂作品的女優我都參考過，不怕被拿來被比較，「因為這是自己接下來的方向，這次單曲拜託了音樂界很厲害的老師，我是非常有信心的。」

河北彩伽來台出席活動，用中文打招呼，展現親切一面。（記者胡舜翔攝）

這次預計停留3天2夜，問她未來台灣演出是否會更多？河北彩伽直言很喜歡台灣，所以很願意來，又說台灣的粉絲比起日本粉絲，台灣粉絲更熱烈，更透露去年10月見面會有唱歌，謝謝粉絲幫忙剪接，一個月點閱突破200萬點擊。

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