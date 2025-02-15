中國網紅來台拍片爆紅！「不滿55分帳」宣布與搭檔拆夥

Sean（左）宣布與陳老師（右）拆夥。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕旅居泰國的中國籍網紅Sean，過去搭檔陳老師靠著來台拍攝旅遊影片爆紅，以親切爽朗的形象收穫大批粉絲。不過，近日Sean突宣布與陳老師正式拆夥，並指控陳老師不滿5、5分帳，陳老師也現身社群平台反擊，引起網友討論。

Sean拍片說明拆夥原因。（翻攝自YT）

Sean日前在影片中還原與陳老師拆夥的來龍去脈，坦言不知道為何陳老師突然停更消失，一直在等對方出面解釋，同時曝光兩人頻道收益，幾乎是由他吸收拍攝影片的開銷，但收益還是兩人5、5分帳。

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至於出現分歧的原因，Sean直指陳老師在吉普島認識現任女友後，從言語、行動、消費、價值觀上都有非常大的變化，兩人聯繫也漸漸變少，回想起最後一次見面溝通，表示陳老師當時坦言光靠頻道收益，錢不夠花。針對陳老師的不滿，Sean也希望對方提出利益分配的解決方案，但如今陳老師卻搞消失，Sean表示仍在等待陳老師答覆，最後強調，「從此開始，陳老師就離開『Sean逛吃TV』了，接下來他一切的行為、後果都由他個人承擔，跟我Sean頻道、Sean本人再也沒有任何關係，特此聲明」。

Sean宣布與陳老師拆夥的消息曝光後，讓不少網友感到震驚，「有血緣的親人都能為錢反目成仇，有利益就絕對不可能單純」、「狠愛演好像也是這樣解散，只要團體紅了以後…慢慢就各自放飛」。

此外，有網友發現陳老師在IG反擊，「至今我沒有發言過一次，我就等所有話都被說完，我再慢慢跟大家說，一切都是未知，也請善言」、「事情發生是有因果，重要的原因不在這裡，避重就輕的說的都是他的好，我沒回應不是我不想說，事說出來，他就完了，最後我成了壞人，全世界都在說我不好」，一番言論引起網友遐想。

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