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娛樂 最新消息

緊摟「我的女孩」8lak親曝感情史：認了很多缺點

8lak力邀羅念擔任MV女主角。（益想股份有限公司提供）8lak力邀羅念擔任MV女主角。（益想股份有限公司提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈歌手8lak推出新歌《我的女孩》，這首歌是他親身經歷的的愛情故事，更是他的「感情成長史」。

8lak坦言：「這首歌是寫給一個女孩的，雖然她年紀比我小，卻教會我怎麼去愛一個人；也想讓她知道，雖然我還沒學會怎麼去愛，在感情裡還是有很多缺點，但謝謝她在我學會之前，還是願意一直陪著我，從原本在感情裡不懂包容及不成熟的模樣，成為了現在的我。」

8lak邀請好友、同時在網路上小有名氣的網紅羅念擔任MV女主角，MV以倒敘法呈現，先是以兩人爭執看起來瀕臨分手的畫面作為開頭，接著倒轉回他們在學校相遇，接著彼此相愛，現在與過去相互對照呈現男孩在感情中為女孩潛移默化的轉變。

拍攝途中，8lak印象最深刻的，即是一段在海邊的戲，他說：「原本要背著女生往前走，沒想到衝一個太快直接往前跌倒，最後兩個人都翻一圈全身是沙！」笑說原該是浪漫的畫面卻一秒變狼狽。

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