李宗盛合體「木吉他」飆唱《拚宵夜》！ 狠虧他是「賺錢王」

「民歌五十」演唱會帶歌迷回味民歌美好。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌五十」演唱會今（14日）晚在台北小巨蛋登場，超過50位歌手用歌聲陪伴全場1.1萬歌迷共度情人節，樂壇大哥李宗盛相隔5年再次和「木吉他合唱團」夥伴合體，團員問他：「小李你還能寫嗎？」他則回答：「活到老，寫到老！」

李宗盛和「木吉他」夥伴合唱《他們說》、《生命的陽光》、《拚宵夜》、《散場電影》等歌曲， 唱完《他們說》，李宗盛開玩笑說：「他們說我們都老了！」他也感性說：「不只一次在小巨蛋唱歌，但和十幾歲就認識的兄弟一起唱歌，那滋味無法形容。」

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「木吉他」李宗盛（左二）和陳秀男（左三）都寫過很多經典歌曲。（中華音樂人交流協會提供）

「木吉他」除了李宗盛寫過無數經典歌曲，另一成員陳秀男也很厲害，今晚細數許多大家耳熟能詳的歌曲都是他唱的，陳秀男說：「木吉他當年沒辦法稱為偶像團體，只能寫歌，還是有貢獻的。」透露自己寫過葉蒨文的《瀟灑走一回》、張雨生的《大海》，「我也寫過林子祥、葉蒨文唱的《選擇》，還有電視劇《繁花》裡的《你是我胸口永遠的痛》。」李宗盛笑虧他：「因此賺了很多錢！」

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