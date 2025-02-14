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娛樂 最新消息

大阪亞洲影展 台灣電影「小雁與吳愛麗」、「我家的事」入圍

入圍第20屆大阪亞洲影展主競賽單元的台灣電影，林書宇導演的「小雁與吳愛麗」。（大阪亞洲影展提供）入圍第20屆大阪亞洲影展主競賽單元的台灣電影，林書宇導演的「小雁與吳愛麗」。（大阪亞洲影展提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕即將在下月中旬開幕的大阪亞洲影展，今天公布入圍主競賽單元的13部作品，其中有2部台灣電影，包括林書宇導演的「小雁與吳愛麗」和潘客印導演的「我家的事」。文化部長李遠表示，台灣電影過去在大阪亞洲影展中屢有好佳績的表現，證明台灣電影文化工作者一代接一代，「輩輩新出，輩輩努力，輩輩益受國際肯定」。

第20屆大阪亞洲影展（OAFF2025）預定3月14日開幕，由於距離大阪萬國博覽會開幕僅隔1個月，在各國訪客蜂湧而至的前夕，為大阪敲羅打鼓增添熱鬧氣氛。主辦單位今年邀請18國67部電影參展，其中有19部為全球首映、6部為國外首映、4部亞洲首映，以及31部日本首映。

兩部入圍主競賽單元的台灣電影「小雁與吳愛麗」，為林書宇編劇、執導的劇情片，講述因殺害家暴父親而入獄的女子小雁與母親重逢的故事。由夏于喬、楊貴媚、曾國城、黃奇斌主演，去年在台灣上映，也獲第61屆金馬獎8項提名，楊貴媚以此片拿下生涯首座最佳女配角。

入圍第20屆大阪亞洲影展主競賽單元的台灣電影，潘客印導演的「我家的事」。（大阪亞洲影展提供）入圍第20屆大阪亞洲影展主競賽單元的台灣電影，潘客印導演的「我家的事」。（大阪亞洲影展提供）

「我家的事」是潘客印導演以前一部作品「姊姊」延伸出的長篇電影，以家庭故事為基礎，去年獲得金馬創投會議「第46屆優良電影劇本」的特優劇本獎。

李遠表示，「小雁與吳愛麗」一片是「金馬組合」，「我家的事」這次參展大阪亞洲影展則是世界首映。他以「輩輩新出，輩輩努力，輩輩益受國際肯定」為台灣電影業加持打氣。

為行銷台灣電影，駐日台灣文化中心今年再度與大阪亞洲影展攜手合作，影展期間在大阪梅田影城及朝日ABC影城，以「台灣電影藝文復興」為主題，選映台灣電影作品上映聯合行銷國片，除進入主競賽單元的「小雁與吳愛麗」、「我家的事」兩片外，還包括周美豫導演的「失明」、江宗傑導演的「晚風」、楊雅喆導演的「破浪男女」、楊羚導演的「寂寞貓蛋糕」、徐漢強導演旳「鬼才之道」共7部。期待將台灣電影工作者出色的表現與強大的文化創意，呈現於國際，讓世界更了解台灣電影、台灣文化。

今年大阪亞洲影展將於3月14日至23日舉辦，預計將於23日閉幕式中公布主競賽得獎作品。

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