凱莉發文轟孫生裝委屈討拍 釣出本人親回覆

《百靈果News》主持人凱莉（右）今早發文指孫生裝委屈。（本報合成照，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber「反骨男孩」成員孫生因拍打女性臀部捲入性騷，遭判5個月徒刑、得易科罰金15萬元。今（14）早《百靈果News》主持人凱莉又在社群平台發文指「孫生被判性騷擾後在那邊發文裝委屈討拍，真的是看了我都要吐了」，釣出孫生本人親自在發文底下留言。

凱莉表示孫生身為加害者「還在那邊可憐巴巴的說男生要懂得保護自己」，更怒嗆「我們女生一輩子都在學習怎麼保護自己，就是為了防範很衰的遇到你這種人啦。最好是這次讓你怕女生怕到你一輩子都不敢隨便碰別人啦」。

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孫生否認自己發文是為了討拍。（翻攝自臉書）

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孫生看到發文後，在底下回覆表示「我沒有任何討拍，我就是講我的想法」更否認自己說受害者是瞎妹，反把責任推給「是很多人跟我這樣說」。孫生承認自己愛玩，但並不會強迫女生，更委屈說「我太容易把自己心情打出來」。他進一步說明：「在拍Yt影片時我就跟團隊說，這件事就是我的錯，我沒有要檢討被害人 只是我拍的道歉影片太爛 可以榮登最爛道歉影片」。

孫生強調，如果自己做錯事，會勇於認錯，但他認為自己沒有做什麼壞事，「講這些沒意義我現在知道」孫生補充「我太喜歡去講自己的想法，我的疏忽」最後更重申「這件事我的不對，很抱歉，以後我會更加注意所有細節。」

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☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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