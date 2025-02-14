「民歌五十」千歲團票房破億！韓國瑜攜愛妻現身小巨蛋朝聖

「民歌之父」楊弦（前排左一）與民歌手開心齊聚小巨蛋演出。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌五十」演唱會今（14日）晚在小巨蛋登場，一連三天演出門票皆完售，預計將吸引3.3萬人來回味民歌的美好，票房收入推估將超過1億台幣。

今晚的民歌演唱會齊集李宗盛、趙樹海、王夢麟、齊豫等超過50組歌手獻唱，歌迷開玩笑說，台上這群歌迷年齡加起來超過3千歲，但「千歲團」魅力不輸年輕歌手，透過一首首經典歌曲，帶大家重回時光隧道。

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今晚一開場由75歲的「民歌之父」楊弦演唱《江湖上》，他談到，3年前回台灣後，今晚是首次公開在演唱會上表演，也自爆3年前中風，右手、右腳都不能動，但現在已能自由行動了，全場歌迷也用掌聲為他加油。另外楊弦也帶領全部歌手大合唱《民歌手》。

立法院長韓國瑜（右）和太太一起現身小巨蛋看民歌演唱會。（記者陳慧玲攝）

小巨蛋今晚也有許多名人到場欣賞「民歌五十」演唱會，包括立法院長韓國瑜帶著老婆李佳芬來看演出，另外曾有意與郭台銘搭檔選總統，但後來退選的副總統人選賴佩霞也到現場，她與過去「花系列」男星張晨光都來看演唱會。

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