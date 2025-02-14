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娛樂 最新消息

（曼谷直擊）Lisa中空禮服好辣！回家鄉宣傳《白蓮花》雙聲道受訪

Lisa回到家鄉泰國出席《白蓮花大飯店》第三季首映會。（記者許世穎攝）Lisa回到家鄉泰國出席《白蓮花大飯店》第三季首映會。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／曼谷報導〕HBO原創影集《白蓮花大飯店》第三季曼谷首映會今（14）日在曼谷暹羅天地購物中心登場，導演麥克懷特率領包括出生於泰國的BLACKPINK成員Lisa、派翠克史瓦辛格、傑森艾塞克以及娜塔莎羅斯威爾等主要演員一同出席，回到故鄉的Lisa開心用泰英雙聲道受訪，更開心表示：「這絕對是我最喜歡的一季！」

本季《白蓮花大飯店》的故事背景設定在泰國，再次聚焦一群傲慢又富有的度假者入住奢華度假村，並在一週的假期中，最終有人會離奇喪命。Lisa在劇中飾演度假村員工，更獻出演戲處女秀就和男星泰米塔廷通上演感情戲。

Lisa在《白蓮花大飯店》第三季首映會時而甜美時而性感。（記者許世穎攝）Lisa在《白蓮花大飯店》第三季首映會時而甜美時而性感。（記者許世穎攝）

Lisa今以一襲桃紅色中空禮服小露性感，對於參與該劇演出直說：「這是我第一次演戲，所以我完全不知道片場會是什麼樣子，但每個人都非常支持我，這對我幫助很大。」最後不忘表示：「真的很感謝每一位演員和工作人員！」

回憶導演麥克懷特當初喊「開拍」的那一刻，Lisa透露自己真的超緊張，「我全身直冒冷汗，當時心想『糟了，我記不得台詞了！腦袋一片空白。』」不過拍攝過程漸入佳境，她也和其他演員相處愉快，還在片場分享自己的新音樂，在她的熱門單曲《Rockstar》推出前就讓大家搶先聽，「我們互相分享彼此的作品，所有演員都非常支持我，真的很溫暖。」

最後被問到用三個形容詞來形容這一季，Lisa用英文表示，「火辣、多汁、瘋狂！」相較於拍攝時的緊張感，對於第三季終於要播出，Lisa興奮表示：「我現在的心情真的很難形容，就是超級激動！迫不及待想讓大家看到這部影集了。」《白蓮花大飯店》第三季2月17日於Max上線，晚間9點在HBO頻道播出。

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