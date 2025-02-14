晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2NE1 Dara自曝「謊報年齡約會14歲少年」 韓網炸鍋：讓人毛骨悚然

2NE1成員Dara因自曝曾謊報年齡約會14歲少年引起爭議。（翻攝自IG）2NE1成員Dara因自曝曾謊報年齡約會14歲少年引起爭議。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓二代女團2NE1上周來台開唱，話題和討論度都高居不下，人氣再攀高峰，不過成員Dara日前卻爆出爭議，在節目中自爆曾在出道前謊報年齡，和14歲未成年少年約會，引起韓網炸鍋。 

Dara在YouTube頻道公開了去年5月和隊友Minzy去菲律賓遊玩的影片，過程中她回憶起一段往事，表示「有一名男生走過來跟我要電話號碼，他長得很可愛，所以我就給他了。結果他告訴我自己才14歲，當時我19歲，正準備出道，我就說謊我16歲，然後我們約會玩了幾次」。

Dara補充道，曾與對方一起打地鼠、玩投籃機，也一起看電影，「後來我突然以2NE1成員身分出道，真實年齡也在節目上被公開，之後我就沒再連絡這位朋友了。」隊友Minzy聽到這段往事也僅笑說，「那位男生被騙了呢！」

沒想到一番言論引起韓網撻伐，紛紛不滿表示，「讓人毛骨悚然，19歲有這樣的思維已經令人難以理解，Minzy的反應也很讓人不適」、「不敢相信怎麼能笑著說這段故事」、「在這個年齡階段，差5歲其實差非常多」、「居然謊報年齡跟14歲的小孩約會」。

輿論持續發酵，節目製作組已經刪除影片中的爭議片段，並發聲明表示，「由於影片可能因文化差異產生誤解，因此我們重新剪輯了部分片段。請大家避免對藝人進行無端的推測、惡意誹謗與攻擊。我們將對任何損害藝人名譽的行為採取法律行動。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中