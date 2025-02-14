2NE1 Dara自曝「謊報年齡約會14歲少年」 韓網炸鍋：讓人毛骨悚然

2NE1成員Dara因自曝曾謊報年齡約會14歲少年引起爭議。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓二代女團2NE1上周來台開唱，話題和討論度都高居不下，人氣再攀高峰，不過成員Dara日前卻爆出爭議，在節目中自爆曾在出道前謊報年齡，和14歲未成年少年約會，引起韓網炸鍋。

Dara在YouTube頻道公開了去年5月和隊友Minzy去菲律賓遊玩的影片，過程中她回憶起一段往事，表示「有一名男生走過來跟我要電話號碼，他長得很可愛，所以我就給他了。結果他告訴我自己才14歲，當時我19歲，正準備出道，我就說謊我16歲，然後我們約會玩了幾次」。

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Dara補充道，曾與對方一起打地鼠、玩投籃機，也一起看電影，「後來我突然以2NE1成員身分出道，真實年齡也在節目上被公開，之後我就沒再連絡這位朋友了。」隊友Minzy聽到這段往事也僅笑說，「那位男生被騙了呢！」

沒想到一番言論引起韓網撻伐，紛紛不滿表示，「讓人毛骨悚然，19歲有這樣的思維已經令人難以理解，Minzy的反應也很讓人不適」、「不敢相信怎麼能笑著說這段故事」、「在這個年齡階段，差5歲其實差非常多」、「居然謊報年齡跟14歲的小孩約會」。

輿論持續發酵，節目製作組已經刪除影片中的爭議片段，並發聲明表示，「由於影片可能因文化差異產生誤解，因此我們重新剪輯了部分片段。請大家避免對藝人進行無端的推測、惡意誹謗與攻擊。我們將對任何損害藝人名譽的行為採取法律行動。」

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