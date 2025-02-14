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娛樂 電視

白家綺開罵老公「腦子有洞」婚姻內幕曝光 白冰冰認曾不看好

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週大牌秀邀請到吳東諺、白家綺夫妻檔，兩人出場演唱《製造浪漫》粉紅泡泡滿天飛，白冰冰說當年她以長輩身份看他們的愛情故事，坦言「不看好」因為兩人知名度懸殊太大，沒想到男帥女美的組合一路努力打拼走到現在，談到當年愛情故事又哭又笑感動大家。

白冰冰（右起）曾不看好吳東諺、白家綺夫妻。（民視提供）白冰冰（右起）曾不看好吳東諺、白家綺夫妻。（民視提供）

白家綺說小時候因為爸爸投資失利，從小學三年級路邊賣原子筆跟衛生紙是她人生開始的第一份打工，她說：「當時有一位阿姨放1000元，嚇得說我沒有這麼多東西可以賣、也沒有零錢找，那位阿姨只跟我說以後有能力了，把這份愛傳遞下去」，給她超大的力量繼續努力打拼。

小時候吃苦當吃補，當過洗頭妹、仕女按摩小妹、擺過路邊攤，白家綺說最苦的時候是姊姊葉家妤在民視演員訓練班、哥哥當兵還有媽媽要照顧心臟開刀的爸爸，她一個人打四份工扛起家計，為了逃離原生家庭滿滿壓力，選擇21歲結婚，24歲離婚為夫背債單親養兩個女兒。

白家綺說以她人生經歷，面對吳東諺的追求覺得「他怎麼敢」，為了婉拒她用最狠「你配不上我」來傷害他，讓她最氣的是兩人沒在一起，吳東諺把白家綺英文名字刺在身上，讓白家綺心疼的罵他「頭腦有洞」。

吳東諺（右）、白家綺夫妻恩愛互動充滿粉紅泡泡。（民視提供）吳東諺（右）、白家綺夫妻恩愛互動充滿粉紅泡泡。（民視提供）

節目團隊用心製作，邀請葉家妤錄影一段話給他們，看在眼裡的她，講述他們的愛情的整個經過，讓倆夫妻哭得淚流滿面。

吳東諺更是紅著眼眶說要用時間來跟老婆證明，他是一個有擔當的人，吳東諺還深情喊話：「對不起我太晚出現了，過去她辛苦了，以後的幸福就交給我」，白家綺節目上哭得淚眼婆娑感謝老公吳東諺當時的努力不懈，才能讓她有現在的幸福。

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