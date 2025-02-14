晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣隊連兩天贏韓國！韓啦啦隊女神「嘟嘴比哭哭」筠熹曝細節

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣隊積極備戰經典賽資格賽，前兩日的交流賽在台北大巨蛋迎戰樂天巨人，13日第八局滿貫全壘打拉開差距，終場Team Taiwan7比3勝出，拿下兩日連勝；這次台韓交流賽，樂天女孩筠熹、若潼、小紫和熊霓到場應援，三人皆直呼超級興奮又熱血。

小紫興奮地說：「這場比賽是我首次在大巨蛋應援！」她透露，尤其昨晚最後時刻的全壘打，讓她忍不住大喊：「真的台灣尚勇！」熊霓表示：「當下真的超興奮！滿貫砲一擊逆轉，我們瘋狂跳嗆司曲，整個現場超熱血！」

韓國啦啦隊睦那京（左三）嘟嘴，筠熹互動被粉絲拍下。（樂天桃猿提供）韓國啦啦隊睦那京（左三）嘟嘴，筠熹互動被粉絲拍下。（樂天桃猿提供）

談到全壘打的瞬間，筠熹說：「滿貫全壘打擊出後，整個現場嗨到不行，所有球迷不分中職哪一隊，都一起唱著《台灣尚勇》，那畫面、那聲音真的讓人超感動！」小紫也說：「看到有球員受傷下場那一刻原本很擔心，沒想到換上林佳瑋後，他竟然轟出滿貫全壘打！所有的疲勞瞬間消失了！」

筠熹還分享這次與韓國啦啦隊的有趣互動，「因為是交流賽，比賽氣氛就是要開心好玩，所以當我們比分超前時，我們對著韓國啦啦隊跳 『肯恰拿』（韓文的「沒關係」），場上小互動超有趣！」

筠熹幫台灣隊加油。（樂天桃猿提供）筠熹幫台灣隊加油。（樂天桃猿提供）

其中，也有粉絲捕捉到韓國隊落後時，韓國啦啦隊睦那京嘟嘴，對筠熹比出哭哭的手勢。筠熹笑說：「當時我就在台上比出摸摸頭的手勢，雖然比分翻轉，但我們仍然是友好的。」應援交流不僅增添比賽趣味，也展現了台韓啦啦隊之間的良好互動。

隨著新球季即將開始，小紫休季期間不小心胖了不少，強調開季時一定讓大家看到完美體態的自己，筠熹也表示：「新球季快開始了，越來越多人關注中職，希望大家能多進場支持。不管哪一隊都值得支持，如果還沒決定支持誰，歡迎來樂天桃園看看我們，3月30日開幕戰見！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中