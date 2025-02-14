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中國出外景遇「山寨土匪打劫」！女主持人處零下20度低溫狂發抖

中視《大陸尋奇》到哈爾濱出外景一片雪地。（中視提供）中視《大陸尋奇》到哈爾濱出外景一片雪地。（中視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第九屆亞洲冬季運動會在哈爾濱舉行，一連進行8天，台灣也有67位選手參賽，活動於今（14）日閉幕，去年底中視行腳節目《大陸尋奇》到哈爾濱展開十八天的拍攝行程，適逢亞冬運開始前幾週，製作團隊到亞冬運的比賽場地「亞布力滑雪度假村」，主持人子軒因平常在台灣就喜歡玩滑板，所以到了冰城就把滑雪初體驗獻給節目，她在專業教練的指導下，完成了在亞冬運比賽會場玩雪板的夢想清單。

子軒到哈爾濱出外景。（中視提供）子軒到哈爾濱出外景。（中視提供）

亞布力還有一個必遊景點，那就是童話雪鄉馴鹿部落，主持人子軒體驗把小白狐抱在懷中，瞇著眼的模樣相當可愛，大馴鹿則是喜歡繞著人，甚至還會瘋狂搶食遊客手中的食物。在林區裡，主持人也體驗東北傳統交通工具馬拉爬犁（雪橇），為了讓遊客體驗林海雪原威虎寨的戲碼，還特別安排「山寨土匪打劫」橋段，十分逗趣。

子軒與大馴鹿互動。（中視提供）子軒與大馴鹿互動。（中視提供）

《大陸尋奇》在哈爾濱出外景期間，天天都是零下20度低溫，製作團隊出發前在台灣準備的保暖衣物根本不夠，所以下飛機後就先直奔當地專業的保暖備品店，添購從頭到腳所需的衣物，其中像阿嬤棉被的東北大花，竟是哈爾濱在地的時尚指標，從帽子、外套、褲子、靴子都有一系列的大花圖案，走在街上不只當地人穿，外國遊客也很愛。

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