肖戰男團夥伴情人節宣布婚訊！網紅美女老婆被狂搜

〔記者陳慧玲／綜合報導〕人氣男星肖戰主演徐克執導的電影《射鵰英雄傳俠之大者》，春節期間成為粉絲支持的作品，今（14日）是情人節，和他同屬男團X玖少年團的趙磊公布婚訊，也讓他新婚妻子的身分被熱搜。

趙磊（右）選在情人節宣布婚訊。（翻攝自微博）

比肖戰小7歲的趙磊搶先成為人夫，他今在社群公布數張婚照，並寫下：「小家不大，但裝得下我們的笑聲和夢想。」他的老婆則是已交往多年但彼此從未認愛的網紅QKO，據悉兩人是在2023年首次被媒體拍到親密互動，趙磊則選在今天情人節公布已婚好消息。

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趙磊（左）和網紅老婆領證結婚。（翻攝自微博）

趙磊（右）公布婚訊收到很多祝福。（翻攝自微博）

不過對於趙磊公布婚訊，粉絲當然也出現兩極反應，有人祝福，也有人覺得震驚失望，擔心會影響他的演藝工作。但同屬X玖少年團幾位夥伴已留言祝福，彭楚粵寫到：「我家磊子，恭喜擁有新的人生體驗，真的很開心！好好地去走自己的路吧！愛情保安在此。」趙磊也回應：「謝謝粵哥。」劉也則說：「恭喜啊磊子，也是完成了一件終身大事，要一直幸福下去。」趙磊也回應：「謝謝也哥。」郭子凡等其他成員也獻上祝福，歌手弦子也祝福：「恭喜磊子踏入新的人生門檻。」趙磊也回：「謝謝弦子姊。」

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