恭喜！《綜藝3國智》瑪麗甜曬婚戒 富士山前被套牢：我願意

〔記者林欣穎／台北報導〕過去曾主持電台節目《青春點點點》與電視《綜藝3國智》的瑪麗開心宣布被求婚好消息，她在社群分享與交往18個月的另一半Joy邁向新的階段，更甜蜜曬出手上婚戒，網友看到後都紛紛恭喜。

瑪麗（右）宣布被求婚的好消息。（翻攝自IG）

瑪麗2023年公開認愛與對方交往一年多，兩人日前浪漫遊日、瑪麗開心曬出在富士山前被套牢的美照，昨她也在《馬克信箱》中分享被Joy求婚細節，當時看到婚戒盒裡只有一個戒指她便問Joy「妳的呢？」沒想到對方哭腔回應，買完要給瑪麗的戒指後她就沒錢了，讓瑪麗哭笑不得，小倆口互動相當可愛。

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瑪麗（右）宣布被求婚的好消息。（翻攝自IG）

瑪麗感性表示，與對方相處有種已經過了半輩子的感覺，但每天起床見到對方，還是充滿悸動的滿足，「我永遠都是這麼迫不及待的跑向她身旁。偶爾我們也會吵架，吵到哭著抱在一起，試著想出更好的溝通方式面對未來。把最脆弱的一面都給彼此看了，然候互相捧著易碎的那一塊，溫柔的說沒關係，我們慢慢的讓彼此更好、更堅強，不要害怕。寶寶謝謝妳，給我這麼多的美好，我很幸福、我願意。」

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