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台中新光氣爆！ 命理師1月喊「中部注意火災」片段曝光：準到發毛

台中新光三越13日發生氣爆事故，造成多人傷亡事件。（資料照）台中新光三越13日發生氣爆事故，造成多人傷亡事件。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新光三越中港店13日發生嚴重爆炸事件，造成4死多人輕重傷，意外發生後，震驚各界，引起諸多討論。有網友翻出命理師周映君1月29日曾在節目上示警，台灣2025年要預防火災干擾，點出「中部」需更注意用火安全，精準預言讓人不寒而慄。

命理師周映君日前於節目示警片段遭挖出。（翻攝自YT）命理師周映君日前於節目示警片段遭挖出。（翻攝自YT）

周映君1月29日在節目《命運好好玩》提醒「2025年台灣要特別注意哪些事？」值得注意是，她指出，今年需特別注意火災干擾及用火安全。此外，她強調，北部較不會火災，「中部較容易有火災，中部的朋友多注意用火安全」。

台中新光三越氣爆意外發生後，該影片瞬間引起熱議，吸引大批網友湧入留言區直呼，「從以前到現在周映君老師所預言的都非常準」、「鐵口直斷！準！」、「嚇死人」。

此外，周映君也提醒，民眾今年需預防疾病和傳染病，多洗手注意自己的健康，以及官司紛爭多、凡事別太急躁，詐騙也很多，老人需預防詐騙。

☆民俗說法僅供參考☆

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