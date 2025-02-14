林青霞到底愛誰？周旋秦漢及秦祥林三角戀 情人節重溫瓊瑤神作

國家影視聽中心於今年2月14日至16日線上限時放映「愛情瑤言：瓊瑤經典線上看」。（國家影視聽中心提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕知名作家瓊瑤去年逝世，國家影視聽中心為紀念她經典不敗的文學及影視地位，將於今年2月14日至16日情人節期間，於官方YouTube頻道限時放映「愛情瑤言：瓊瑤經典線上看」，精選《我是一片雲》（1977）數位修復版、《燃燒吧火鳥》掃描調光版（1982）、《婉君表妹》（1965）掃描調光版3部主題好片，在情人節感受千迴百轉的戀愛滋味。

影后林青霞1970年代是「瓊瑤女神」之一，圖為《燃燒吧！火鳥》劇照。（國家影視聽中心提供）

回顧《我是一片雲》的經典台詞：「天知道我怎麼欺負你了？」、「我不要聽！我不要聽⋯⋯」這類型的「瓊瑤式」文體至今仍是一種難以被取代的風格，角色豐沛的情感表達因時代轉變，漸漸從悲情文藝的取向轉向親民。

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《我是一片雲》中林青霞飾演的女主角段宛露，被秦祥林所詮釋的帥氣男主角孟樵吸引，兩人之間正要萌發愛苗卻被孟樵的母親阻止，段宛露於是選擇和一直陪伴在身邊的青梅竹馬，由秦漢飾演的顧友嵐成婚。但三角戀情的情感拉扯依然讓段宛露動搖不已，她到底最後會情歸何處？秦漢與林青霞在片中談情說愛的「壁咚」橋段，透過影視聽中心的數位修復版，更能讓影迷清晰回味這一幕令人津津樂道的名場面。

《燃燒吧！火鳥》雙生雙旦的俊男美女組合在當年引發話題。（國家影視聽中心提供）

《燃燒吧！火鳥》描述一對清純美麗的姊妹衛嫣然、衛巧眉，巧眉小時候和嫣然在公園玩耍意外傷到腦部，從此失明。姊姊嫣然對妹妹有愧於心，便一直守護著妹妹，甚至成全男友凌康對妹妹的情感，只希望巧眉能獲得幸福。《燃燒吧！火鳥》由呂琇菱、林青霞搭檔詮釋衛家姊妹，「偶像始祖」劉文正演出凌康、雲中岳飾演安騁遠，雙生雙旦的俊男美女組合在當年引發話題，更是春節檔期強片之一；《燃燒吧！火鳥》同時推動電影同名主題曲的熱潮，更成為歌手高凌風的個人代表曲目，於影於歌，都是一代華人的共同記憶。

劉文正（後）、呂琇菱。圖為《燃燒吧！火鳥》劇照。（國家影視聽中心提供）

名導李行的《婉君表妹》改編自瓊瑤短篇小說集《六個夢》中的〈追尋〉，是第一部瓊瑤原著小說改編的電影。故事聚焦婉君和三兄弟間一女三男的互動情愫、從玩伴變成婚嫁對象的掙扎與身分轉換。謝玲玲以童星身分演出本片女主角婉君幼年時期的戲份並走紅，是為「初代瓊瑤女神」；當時為童星的巴戈同樣表現出色，並讓唐寶雲在《養鴨人家》之外，多了深植人心的代表作《婉君表妹》，而飾演大哥的王戎更躍升為影壇不可或缺的一代小生，在日後成為李行導演的電影的御用男主角。期待影視聽中心數位修復及典藏的經典電影成為跨世代的共同話題。

「愛情瑤言：瓊瑤經典線上看」2月14日至16日情人節期間，限時3天線上展演：https://tfaitw.pse.is/75n66a

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