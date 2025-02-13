新光氣爆釀死傷！范少勳、林廷憶活動「僅離百公尺」急喊卡
范少勳（左）、林廷憶原預計今晚出席台中大遠百品牌活動。（組合照，記者王文麟攝、翻攝自臉書）
〔記者邱奕欽／台北報導〕台中新光三越百貨美食街今（13日）上午11時許發生嚴重氣爆，這起意外造成4人死亡、26人輕重傷，現場更是被炸得一片狼籍，也讓全台百貨、賣場的施工安全問題受到高度關注。然而，「日本鹽系男神」坂口健太郎、范少勳、林廷憶原預計今晚出席台中大遠百的品牌活動，稍早也為此緊急喊卡。
坂口健太郎預計今晚出席精品品牌的活動，地點正是在相距台中新光三越僅160公尺的台中大遠百，獲邀參與同場活動的台灣藝人還有范少勳，以及在《影后》中飾演史艾瑪的林廷憶。不過，由於台中新光三越發生氣爆意外釀慘重死傷，稍早活動也緊急宣布全面暫停，改為不公開的行程。
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對此，范少勳透過經紀人表示，目前藝人仍還在台北未赴台中，「活動取消，平安。」林廷憶也透過經紀人回應中午接獲消息便未下台中，「辛苦大家！」此外，坂口健太郎已於昨日抵達台灣，不過目前尚不確定是否就在台中，而這起百貨氣爆消息傳至日本後，隨即在當地網路上引發高度關注。
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