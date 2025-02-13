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台中新光三越氣爆震撼社會 金鐘女星7樓辦畫展

金鐘女星程予希舉辦畫展的地點正是發生氣爆的台中新光三越。（翻攝自IG）金鐘女星程予希舉辦畫展的地點正是發生氣爆的台中新光三越。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台中新光三越今（13）上午11時許發生嚴重氣爆意外，釀成多人傷亡，雖經過全力搶救，截至目前為止仍造成4死26傷。先前金鐘女星程予希才在社群分享自己的「mirro mirro台中站開跑」，畫展舉辦地點赫然就是台中新光三越7樓，得知氣爆消息的程予希也感到擔憂，希望不要有人受傷、人員不要傷亡。

程予希得知台中新光三越發生氣爆，在限時動態發聲。（翻攝自IG）程予希得知台中新光三越發生氣爆，在限時動態發聲。（翻攝自IG）

程予希在得知台中新光三越發生氣爆第一時間，先是在社群發限時動態，短短9字盡顯擔憂，她說：「真的希望大家都平安…」。程予希很重視台中的畫展，先前還表示特別錄製了語音導覽，身為創作者的她建議大家自己看完再聽語音導覽，並表示自己會不定期出現在現場。

台中新光三越百貨爆炸未起火、未燃燒，疑似粉塵爆炸現象。（民眾提供）台中新光三越百貨爆炸未起火、未燃燒，疑似粉塵爆炸現象。（民眾提供）

未料畫展尚未結束，就發生震撼社會的氣爆事件，程予希畫展之後將何去何從仍不知道，但比起自己的畫作，程予希更憂心現場百貨、工作人員的安全，並不斷祈禱，希望能平安無事。

程予希原本預計畫展將舉行至3月31日。（翻攝自IG）程予希原本預計畫展將舉行至3月31日。（翻攝自IG）

程予希曾經演出《原來是美男》、《終極惡女》、《我的未來男友》、《最佳利益》、《華麗計程車行》等夯劇。今日台中新光三越發生氣爆之時，程予希並不在現場，但已聽聞爆炸瞬間傳出震耳欲聾的巨響，玻璃帷幕應聲破裂，大量碎片噴飛，現場民眾也四處亂竄驚慌尖叫。

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