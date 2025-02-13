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「姐弟戀」娶回超正甜點師老婆！香港男星「曾不被認同」全說了

創作歌手AP潘宇謙（認可音樂提供）創作歌手AP潘宇謙（認可音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手AP潘宇謙推出全新EP《想和你》，有別於過往的音樂作品大多分享親情、生活和夢想，這次加入浪漫元素，已是幸福人夫的他，結婚七年、擁有雙胞胎兒子，今年情人節將在工作中度過，他為此提前與美艷甜點師老婆共度，並透露夫妻相處之道，「溝通永遠是一段關係裡面最重要的。」

創作歌手AP潘宇謙（認可音樂提供）創作歌手AP潘宇謙（認可音樂提供）

新的一年，潘宇謙突破自我，除了歌手本業也斜槓新身份，親自操刀EP造型，特別用偏向咖啡色調質感的風格呈現，給大家溫暖的感覺，其中一件外套是他在批發市場中挑選的，但身邊朋友們看到後，都會問是他是不是某時尚品牌的外套，讓他相當開心，「因為價格比他說的品牌的外套便宜十幾倍，但他這一問證明了我的眼光是不錯的，有時候貴的東西不一定適合每一個人，最重要是穿的人穿得舒服。」此外，他也首次擔綱自己的單曲製作人，展現更多音樂才華。

創作歌手AP潘宇謙（認可音樂提供）創作歌手AP潘宇謙（認可音樂提供）

首波專輯同名主打〈想和你〉作為原創電視劇《獨佔接班人》片尾曲，輕快曲風加上充滿甜蜜感的粉紅泡泡，當初在寫歌時，潘宇謙腦中的畫面是幸福美滿的婚禮現場，對他而言最美的婚禮就是在所愛的親人和朋友見證下分享喜悅。歌詞中的「我們違反著地心引力走到這裡交換戒指」，是他想鼓勵所有想愛的人忠於自我的感受，原來她和愛妻交往時還是學生，加上比老婆小三歲，兩人在交往之初並不被認同，但他最終用實際的行動忠於所愛，獲得老婆家人認同，成為大家眼中的「好人夫」代表。

創作歌手AP潘宇謙（認可音樂提供）創作歌手AP潘宇謙（認可音樂提供）

EP選在情人節當天上線，當天他因工作和老婆分隔兩地，他透露婚後有了小孩真的很少有兩人時間，不過他和老婆還是保有屬於彼此的儀式感，像是今年就提早一起吃飯約會，「偶爾重複以前結婚前會做的事才會讓感情歷久常新」也趁機放閃感謝老婆教會他溝通的重要，「老婆教會我如果發現問題的話不要憋在心中，不然的話有一天吵架的時候便會大爆發，把所有的不滿都講出來。」

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