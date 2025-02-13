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娛樂 最新消息

（影）強哥愛女試鏡逼哭導演！超衝擊表現讓對手不寒而慄

莉莉蘿絲戴普演出《吸血鬼：諾斯費拉圖》，試鏡時就逼哭導演。（UIP提供）莉莉蘿絲戴普演出《吸血鬼：諾斯費拉圖》，試鏡時就逼哭導演。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「強哥」強尼戴普女莉莉蘿絲戴普在鬼才編導羅柏艾格斯執導新片《吸血鬼：諾斯費拉圖》遭受吸血鬼迷惑，導演艾格斯透露她在試鏡時就已經完全融入角色，非常積極地爭取，「她的表現太出色了，讓我、選角導演和攝影師都感動落淚，我毫不懷疑她能完美詮釋這個角色！」

提到試鏡，莉莉蘿絲認為是一種完全釋放自我的機會，「這個角色需要徹底投入，拋開自我，展現超越現實的存在感。我想讓導演知道，我願意做到極致。」為了演出著魔的橋段，她更特別與動作教練、舞蹈專家合作。

莉莉蘿絲表示，自己從最基本的肢體動作開始調整，因為這類型的電影，連最細微的細節都至關重要，「我的角色與異界有所連結，因此希望透過她的每一個動作，展現出那種詭異又超自然的感覺。」

合作演出的亞倫泰勒強森談到莉莉蘿絲的表演時表示：「她的演出在現場觀看已經很震撼，更不用說透過大銀幕呈現時的強烈衝擊力。她完全沉浸在角色中，展現出一種毫無自我意識、純粹本能的狀態演出，讓人不寒而慄。」《吸血鬼：諾斯費拉圖》將於2月21日在台上映。

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