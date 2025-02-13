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娛樂 最新消息

傳奇歌姬來了！倉木麻衣抵台 機場擊掌合照瘋狂寵粉

倉木麻衣與粉絲合影。（記者胡舜翔攝）倉木麻衣與粉絲合影。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕日本傳奇歌姬倉木麻衣相隔5年再度來台，將於15、16兩日在台開唱，今（13）日提早來台，吸引超過百位粉絲一早就在機場守候接機，她一出關看到大批粉絲迎接相當開心，和粉絲一一擊掌，還多次合照，大展親民。

倉木麻衣與粉絲合影。（記者胡舜翔攝）倉木麻衣與粉絲合影。（記者胡舜翔攝）

倉木麻衣今以牛仔外套搭配黑色長裙現身松山機場，除了跟粉絲合照，結束後還轉身說「跟媒體來一張」，最後停留了9分半才離開去搭保母車，上車前還轉頭用英文說：「非常感謝大家！」原本坐後座的她，還特地換到中間的座位，揮手道別直到車門關上為止。

倉木麻衣瘋狂寵粉與接機粉絲相見歡。（記者胡舜翔攝）倉木麻衣瘋狂寵粉與接機粉絲相見歡。（記者胡舜翔攝）

倉木麻衣與粉絲合影。（記者胡舜翔攝）倉木麻衣與粉絲合影。（記者胡舜翔攝）

被譽為亞洲最具影響力的音樂人之一的倉木麻衣曾表示，覺得無論是日本或其他亞洲地區的粉絲都是一家人，尤其是演出時現場的合唱讓她印象深刻。出道25年的她更直呼：「滿心是感謝和愛！」期許未來可以繼續唱下去，並透過音樂和粉絲分享愛與連結，迎接全新進化的自己。

維持童顏美貌的倉木麻衣也笑說，隨著年齡增長學會自然愛自己，更強調健康最重要，日常生活座右銘是運動、笑容及正向心態。她將於15、16日於Zepp New Taipei開唱，2場門票已秒殺。

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