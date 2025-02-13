2年死4次的黃安喊不關心大S死訊 又來蹭S媽勸「放下吧」

大S前夫汪小菲（左）與S媽黃春梅。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間因流感併發肺炎，於日本驟逝，享年48歲。舔共藝人黃安本月10日在微博發文表示自己對大S病逝毫不在意，更說世間皆是生滅法。洋洋得意自己是少數不關心大S死訊的黃安，還說「過世女星的新聞已不在熱搜」，沒想到今（13）日立場又變了。

黃安稱自己2年間被傳4次死訊。（翻攝自微博）

黃安之前還特別發出自己「突去世」的黑白遺照，表示自己2年已被傳過4次死訊，更瀟灑表示自己求的是往西方淨土。沒想到今日S媽黃春梅發文「不信正義換（喚）不回 我要上戰場、給我加油吧！」卻讓黃安一改先前毫不在乎的態度，還特別發文向S媽喊話。

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S媽黃春梅發文，準備上戰場討回正義。（翻攝自臉書）

黃安在微博發文寫著：「一位喊著『不信正義喚不回，我要上戰場』的女士，勸你一句：隨緣消舊業，莫再造新殃。萬事萬物，緣盡則散。『居家莫爭訟，訟則終兇』～朱子治家格言 放下吧」。

先前才說不在意，沒想到才過幾天還是忍不住說話了。短短幾個字，突然讓人明白為何黃安2年間會被傳出4次烏龍死訊。

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