晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2年死4次的黃安喊不關心大S死訊 又來蹭S媽勸「放下吧」

大S前夫汪小菲（左）與S媽黃春梅。（本報資料照）大S前夫汪小菲（左）與S媽黃春梅。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間因流感併發肺炎，於日本驟逝，享年48歲。舔共藝人黃安本月10日在微博發文表示自己對大S病逝毫不在意，更說世間皆是生滅法。洋洋得意自己是少數不關心大S死訊的黃安，還說「過世女星的新聞已不在熱搜」，沒想到今（13）日立場又變了。

黃安稱自己2年間被傳4次死訊。（翻攝自微博）黃安稱自己2年間被傳4次死訊。（翻攝自微博）

黃安之前還特別發出自己「突去世」的黑白遺照，表示自己2年已被傳過4次死訊，更瀟灑表示自己求的是往西方淨土。沒想到今日S媽黃春梅發文「不信正義換（喚）不回 我要上戰場、給我加油吧！」卻讓黃安一改先前毫不在乎的態度，還特別發文向S媽喊話。

S媽黃春梅發文，準備上戰場討回正義。（翻攝自臉書）S媽黃春梅發文，準備上戰場討回正義。（翻攝自臉書）

黃安在微博發文寫著：「一位喊著『不信正義喚不回，我要上戰場』的女士，勸你一句：隨緣消舊業，莫再造新殃。萬事萬物，緣盡則散。『居家莫爭訟，訟則終兇』～朱子治家格言 放下吧」。

先前才說不在意，沒想到才過幾天還是忍不住說話了。短短幾個字，突然讓人明白為何黃安2年間會被傳出4次烏龍死訊。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中