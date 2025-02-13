《浪姐6》確定版名單曝光！台灣女星「這2位」參戰

陳德容（左）、侯佩岑（右）被目擊錄製《浪姐6》。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國真人秀競賽綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，自開播以來讓不少女星人氣再飆升，最新一季的參賽名單也掀起討論，瘋傳林志玲、林依晨、邵雨薇、昆凌等人都在名單中，不過第6季在近日終於開錄，確定版名單也曝光。

《浪姐6》選手的年齡層從29歲橫跨到61歲，其中最年長的港星葉童，過去因飾演《新白娘子傳奇》的「許仙」一角走紅，最年輕的則是以女團SNH48出道的李藝彤，另外備受矚目的還有《創造101》出身的吳宣儀，以及曾是南韓女團TWICE候補成員的宋妍霏，而外籍選手「泰國第一美女」Noon、烏克蘭人氣Coser卡琳娜也充滿話題性。

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台灣選手的部分，有「瓊瑤首席玉女」陳德容，及曾被譽為「第一美女主播」的侯佩岑。至於先前瘋傳出現在名單中的林志玲、林依晨、張韶涵、蔡健雅、邵雨薇、徐嘉瑩、昆凌等人，都並未被目擊現身錄影，似乎就只是網路傳言。

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