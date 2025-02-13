晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

關穎不愧Party女王！ 變身民初貴婦與曾馨瑩姐妹同樂

蕭敬騰夫妻（左）、曾馨瑩（右3）、林熙蕾夫妻（右）都出席這場50歲生日派對。（翻攝自IG）蕭敬騰夫妻（左）、曾馨瑩（右3）、林熙蕾夫妻（右）都出席這場50歲生日派對。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕關穎與老公朱志威結婚12年，今（13）她在社群發布一系列復古Party照，原來她為老公50歲生日在飯店舉辦慶生Party。關穎與朱志威夫妻倆扮成民初富豪，有點熱門劇《繁花》的感覺，關穎的民初貴婦裝辦引人注意，一身絲絨禮服搭上復古大捲髮，風情萬種。從關穎發布的照片看來，她還邀請了曾馨瑩、林熙蕾、蕭敬騰等好友一同慶祝。

關穎以復古貴婦裝扮打造老公朱志威的生日Party。（翻攝自IG）關穎以復古貴婦裝扮打造老公朱志威的生日Party。（翻攝自IG）

關穎在社群發文「老爺50大壽大大大快樂! 謝謝大家大駕光臨 只記得春聯“爸”氣十足、“你有故事我有酒”、“美酒飄香迎新春”、“把酒言歡慶五十” 我又破紀錄了 才一小時就喝掛」，口氣非常俏皮。

關穎與姐妹們開心拍照。（翻攝自IG）關穎與姐妹們開心拍照。（翻攝自IG）

這場別開生面的慶生Party參加的賓客來頭也不小，演藝圈、時尚界都有關穎的好朋友，從照片中可看見包括曾馨瑩、林熙蕾及老公楊晨、蕭敬騰及老婆Summer、信、林牧潔均到場替朱志威慶生。

（左起）曾馨瑩、朱志威、林熙蕾、楊晨。（翻攝自IG）（左起）曾馨瑩、朱志威、林熙蕾、楊晨。（翻攝自IG）

在 Instagram 查看這則貼文

關穎Terri Kwan

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中