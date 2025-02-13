關穎不愧Party女王！ 變身民初貴婦與曾馨瑩姐妹同樂
蕭敬騰夫妻（左）、曾馨瑩（右3）、林熙蕾夫妻（右）都出席這場50歲生日派對。（翻攝自IG）
〔記者馮亦寧／台北報導〕關穎與老公朱志威結婚12年，今（13）她在社群發布一系列復古Party照，原來她為老公50歲生日在飯店舉辦慶生Party。關穎與朱志威夫妻倆扮成民初富豪，有點熱門劇《繁花》的感覺，關穎的民初貴婦裝辦引人注意，一身絲絨禮服搭上復古大捲髮，風情萬種。從關穎發布的照片看來，她還邀請了曾馨瑩、林熙蕾、蕭敬騰等好友一同慶祝。
關穎以復古貴婦裝扮打造老公朱志威的生日Party。（翻攝自IG）
關穎在社群發文「老爺50大壽大大大快樂! 謝謝大家大駕光臨 只記得春聯“爸”氣十足、“你有故事我有酒”、“美酒飄香迎新春”、“把酒言歡慶五十” 我又破紀錄了 才一小時就喝掛」，口氣非常俏皮。
請繼續往下閱讀...
關穎與姐妹們開心拍照。（翻攝自IG）
這場別開生面的慶生Party參加的賓客來頭也不小，演藝圈、時尚界都有關穎的好朋友，從照片中可看見包括曾馨瑩、林熙蕾及老公楊晨、蕭敬騰及老婆Summer、信、林牧潔均到場替朱志威慶生。
（左起）曾馨瑩、朱志威、林熙蕾、楊晨。（翻攝自IG）
在 Instagram 查看這則貼文
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡