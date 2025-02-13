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「最美網紅公關」求姻緣獲上上籤！月老指示「意中人」今年有望

（由左至右）「網紅」陳天兵、「新生代網紅」Rain、「最美網紅女公關」比熊陳又楨因公益結緣成為好朋友。（清境觀光協會提供）（由左至右）「網紅」陳天兵、「新生代網紅」Rain、「最美網紅女公關」比熊陳又楨因公益結緣成為好朋友。（清境觀光協會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「最美網紅公關」比熊陳又楨、「啦啦隊女孩」沈珈妤KAii、「百萬甜心歌手」Miss布丁、「地表最帥肌肉男」熠凱、「新生代網紅」Rain、天兵、黃帝、妍甄響應由南投縣政府、清境觀光協會舉辦「南投縣春節關懷弱勢家庭促進社會與服務活動」招待150名來自不同社福機構的兒少，舉辦三天兩夜的公益活動，數十位網紅一起擔任陪伴大使。

而「小芙尼家族」由優格姐姐帶領六位哥哥姐姐及特技表演團體信緯、欣諺、周書賢、張軒帶來的精采表演；讓參與活動的小朋友說：「這是我過得最開心的幾天！」

「最美網紅女公關」比熊陳又楨（中間）、「新生代網紅」Rain 擔任陪伴大使，讓弱勢孩童留下難忘的歡樂時光。（清境觀光協會提供）「最美網紅女公關」比熊陳又楨（中間）、「新生代網紅」Rain 擔任陪伴大使，讓弱勢孩童留下難忘的歡樂時光。（清境觀光協會提供）

比熊陳又楨表示，這次參加公益活動，真的是收穫滿滿，「跟孩子們相處的時光，讓我感受到溫暖，他們的笑容可以治癒人心！看到他們那麼開心，我也更渴望擁有屬於自己的小天使。」她也提到，因為參與公益活動與當地善心團體結識，讓她事後又再次到南投去龍鳳宮月老廟求姻緣，還幸運求得「上上籤」獲月老指示：要實現這個願望，第一步還是要先找到那個對的人啊！她也希望新的一年「能早日遇見對的人，趕快擁有自己的天使寶寶」。

Miss布丁說，小朋友玩樂成長，看到他們的笑容一切都值得，只要多一點溫暖就可以把愛放大傳遞下去！除此之外也陪伴著大家一起深度體驗南投文化，這一趟旅程非常充實。而擁有超高人氣的「新生代網紅」Rain也說，「參加關懷弱勢兒童活動，陪孩子們遊玩、圍著營火跳舞、共享美食。他們的笑容感染了我，玩得超開心！希望有更多機會一起玩！」

（由左至右）「啦啦隊女孩」沈珈妤KAii、網紅妍甄、「百萬甜心歌手」Miss布丁、「地表最帥肌肉男」熠凱一起手作巧克力。（清境觀光協會提供）（由左至右）「啦啦隊女孩」沈珈妤KAii、網紅妍甄、「百萬甜心歌手」Miss布丁、「地表最帥肌肉男」熠凱一起手作巧克力。（清境觀光協會提供）

當孩子們在活動結束時依依不捨地道別，一名孩童緊緊拉著網紅哥哥姐姐的手，低聲說：「希望明年還能再見到你們。」那一刻，許多人忍不住紅了眼眶。網紅妍甄認為，透過簡單的陪伴，就能帶給他們溫暖和歡笑，真的非常有意義！「地表最帥肌肉男」熠凱則是很有感觸的說，「陪伴這些孩子的過程中，看到他們的笑容，才發現原來一點點關心就能帶來這麼大的溫暖。每一個擁抱、每一次牽手，不只是單向的給予，更是彼此生命中溫暖的交換。」

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