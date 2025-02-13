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娛樂 最新消息

批趙少康「拋妻棄子」 周玉蔻與民視確定連帶判賠220萬元

周玉蔻（右）、趙少康（左）。（資料照）周玉蔻（右）、趙少康（左）。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕名嘴周玉蔻3年多前公開批評時任中廣董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血、家暴，趙少康控告她和民視侵害名譽權，求償1000萬元；二審高等法院去年8月維持一審，判周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元、周玉蔻另須獨自賠償20萬元，刪除臉書貼文，並不得再發表或散布該言論；最高法院駁回上訴確定。

判決指出，2021年8月周玉蔻於其經營的網媒「放言」刊登文章指出，趙少康的前妻在美國罹癌過世，兒子由繼父與外婆撫養，質疑趙少康在人生過程裡是如何對待親身兒子。

2022年9月，周玉蔻又在臉書發文提到「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，同月再於她主持的民視「辣新聞」節目中稱：「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康認為周玉蔻所述不實，損害其名譽，向周玉蔻求償1000萬元，並要求民視也應負連帶負責，並移除相關言論。

一審北院審理時，周玉蔻指稱消息來源是前中廣播音員韓靜燕1981年間的私下陳述，但韓女到庭作證否認與周女有來往，也未與周私下討論趙少康私事，且趙少康與前妻是依法律規定離婚，和「拋妻棄子」截然不同。

周玉蔻又說另一消息來源是國民黨前駐美副代表黃裕鈞，但黃男經傳喚未到庭也未入境，難以認定周善盡合理查證義務。

法官調查戶役政資料、離婚協議書，趙少康不僅承認與前妻所生的兒子、給付兒子相關教育費用，與前妻約定不改兒子的姓，並持續給予兒子經濟資助，周玉蔻未提證據即公開指責趙「不認骨血」，與事實不符，未盡合理查證。

民視方面，一審法官認為此議題與公共利益無關，不受言論自由保障，民視未依衛星廣播電視法、新聞自律規範盡到事實查證義務，須負連帶賠償責任。因此判周玉蔻應與民視連帶賠償200萬元，周的臉書貼文則應賠償20萬元。

周玉蔻、民視皆上訴，趙少康也不滿意，上訴要求周玉蔻、民視不得再發表、散布相關言論。

高等法院合議庭去年8月認定，周玉蔻的言論並非事實，也未經合理查證，侵害趙名譽，應與製播方民視負共同侵權責任，維持原判。

最高法院認同二審判決，駁回上訴確定。

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