486先生愛台灣 挺蔡英文被翻臉沒在怕

前總統蔡英文在臉書發文8日透露卸任後，常會去爬山，鍛鍊體力、維持健康，而練習了好幾個月後，近日前往一直很想去爬的阿朗壹古道。（翻攝自蔡英文臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕前總統蔡英文當年和現任立法院院長韓國瑜競選總統時，團購電商名人「486先生」陳延昶選邊站支持小英總統，當時有位原本還不錯的朋友，因為支持韓國瑜，對方翻臉放話不跟486先生往來。

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回想當時的時空背景，486先生坦言自己真的一點都沒差，對照這幾年個人變化，他淡淡說：「這些年我大概也都宅在家，只跟一些真正最好的朋友有互動、有外出吃飯，這人放話要跟我不相往來，我也只是覺得這人是白癡嗎？他不跟我往來，對我有差嗎？」

486先生近來非常重視個人健康。（翻攝自486先生臉書）

意外的是，昨（12）日對方竟主動和486先生聯絡，一接到訊息，486先生秒猜測：「肯定是要來借錢的。」事實就是如此，當下486先生不客氣直問：「到底有什麼事？」對方支支嗚嗚才說不曉得方不方便，486先生霸回「不方便」，更撂下狠話：「幫我一個忙，這輩子大家別往來。」

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