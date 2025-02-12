AKB48 Team TP逛老街遇「兒童界巨星」！台日情人節做法不同團員「鬧笑話」

AKB48 Team TP推出新歌MV，團員對情人節也有不同看法。 （好言娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP推出新歌《Team Up》MV，這次由「肉肉」蔡伊柔被選上站C位，她談到過年時去逛老街，看到小時候的偶像，也是「兒童界巨星」，卡通人物巧虎，因為這次單曲舞蹈剛好有一個很有記憶點的手勢，她當下就跑去教巧虎這個手勢並合照，開心說：「希望我們可以進軍兒童界。」

AKB48 Team TP 拍出新歌MV，蔡伊柔（前）被選上站C位。（好言娛樂提供）

《Team Up》MV劇情描述在家中瘋狂K書的女孩們，意外掉進校園主題的遊戲世界，發現遠處的大boss「教科書怪」後，決定開啟戰鬥模式。

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前陣子蔡亞恩特別排出7天假期，帶著全家人飛往韓國，享受久違的家庭旅行，讓全家人感情更緊密，她說：「7天的歡笑和回憶，成為新的一年最美好的開始。」

後天是西洋情人節，日籍成員宮田留佳說，在日本2月14日是女生送男生或閨密巧克力，沒想到台灣不是這樣，「我剛來台灣時，也以為是這樣，所以準備50份巧克力想跟朋友們交換，結果完全沒有人這樣做，而且還被班上的男生用奇怪的眼神看，當時有點尷尬。」不小心「鬧笑話」。

伊品說，自己想像中完美的情人節是「沒有計劃的在市區探險」，或是「一整天都不碰手機，把時間留給彼此」，讓這一天變成真正完全屬於對方的回憶。

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