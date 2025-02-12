晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

杜德偉63歲了！陳雷竟「小他整整1歲」 實情震撼上萬人

杜德偉（右）實際年齡為63歲，年長陳雷整整一歲。（翻攝自Threads）杜德偉（右）實際年齡為63歲，年長陳雷整整一歲。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕杜德偉叱吒華人演藝圈逾40年，去年來台舉辦演唱會時，一出場就和舞者們瘋狂尬舞，完全看不出來他日前迎來63歲生日大壽。有趣的是，同一天生日的還有台語歌手陳雷，但杜德偉甚至較年長1歲，「冷知識」曝光後更讓多達1.5萬名網友震驚不已。

杜德偉10日才歡慶迎來63歲生日，他透露每年慶生都是和家人一起簡單吃個飯，而今年生日當天便在心裡許下願望，「就是愛我的人和我愛的人都能健健康康，開開心心！」同時強調懂得感恩才能得到幸福，如今才得以擁有很多支持他、愛護他的歌迷朋友，會將這些道不盡的感謝全部留存在心中。

有趣的是，粉絲專頁「怪奇事物所」在杜德偉年屆63歲當天，分享了一個鮮少人知道的演藝圈冷知識，「今天（2/10）是陳雷和杜德偉的生日，而杜德偉其實比陳雷大了整整一歲。」實情曝光讓多達1.5萬名網友都震撼直呼：「有運動真的有差！」、「我要開始來好好保養了...」不過也有網友認為，「陳雷不老啊，是人設故意用的很鄉土味」、「陳雷跟30年前長得一模一樣，這才是最厲害的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中