杜德偉63歲了！陳雷竟「小他整整1歲」 實情震撼上萬人

杜德偉（右）實際年齡為63歲，年長陳雷整整一歲。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕杜德偉叱吒華人演藝圈逾40年，去年來台舉辦演唱會時，一出場就和舞者們瘋狂尬舞，完全看不出來他日前迎來63歲生日大壽。有趣的是，同一天生日的還有台語歌手陳雷，但杜德偉甚至較年長1歲，「冷知識」曝光後更讓多達1.5萬名網友震驚不已。

杜德偉10日才歡慶迎來63歲生日，他透露每年慶生都是和家人一起簡單吃個飯，而今年生日當天便在心裡許下願望，「就是愛我的人和我愛的人都能健健康康，開開心心！」同時強調懂得感恩才能得到幸福，如今才得以擁有很多支持他、愛護他的歌迷朋友，會將這些道不盡的感謝全部留存在心中。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，粉絲專頁「怪奇事物所」在杜德偉年屆63歲當天，分享了一個鮮少人知道的演藝圈冷知識，「今天（2/10）是陳雷和杜德偉的生日，而杜德偉其實比陳雷大了整整一歲。」實情曝光讓多達1.5萬名網友都震撼直呼：「有運動真的有差！」、「我要開始來好好保養了...」不過也有網友認為，「陳雷不老啊，是人設故意用的很鄉土味」、「陳雷跟30年前長得一模一樣，這才是最厲害的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法