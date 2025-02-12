網心碎《分手擂台》沒復播掀抵制潮！沈玉琳鬆口「重出江湖」可能性

沈玉琳、陽帆《分手擂台》備受網友期待。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》2006年曾紅極一時，串流平台Netflix昨（11）日在粉專發出預告片，掀起熱議，不過平台隨即表示《分手擂台》其實僅是為影集《童話故事下集》做宣傳，網友得知消息後悲痛轉為憤怒揚言要抵制、拒看，而沈玉琳今則回應記者表示，自己也非常希望節目能夠再次重出江湖。

沈玉琳為影集緩頰，提到《童話故事下集》是一部好戲，還是希望大家可以支持台劇，而在預告片曝光後確實這幾天陸續收到親朋好友、網友們的熱情敲碗，他樂見其成，「節目永遠不嫌多，歡迎各大電視台來找我和陽帆、談談節目復播合作。」

請繼續往下閱讀...

《11點熱吵店》粉專貼文引爭議目前已刪除。（翻攝自臉書）

至於會不會真的有機會登上Netflix，他則笑回平台可能還在消化這幾天的網路評論，「目前是還沒有接收到這樣的消息，要不然以我角度來說，如果能在Netflix播，規格一定更勝20年前的舊作。」平常會看網友留言的他語帶信心也直呼：「網友也有說我們是能跟韓綜對打的！」

而今下午由他主持的《11點熱吵店》臉書粉絲團貼出「驚！#沈玉琳 去世 新大學旁五十公里處的北投溫泉會館……」貼文曝光引起網友罵聲認為是「低級梗」，目前該則貼文已被刪除，沈玉琳則解釋，這是他另一個節目《威廉沈歡樂送》的錄影橋段，放在《11點熱吵店》臉書粉絲團，沈玉琳感謝網友關心，並解釋：「當時錄這一集時，還沒發生大S猝逝的事情，那我們做這麼多年演藝人員早就看淡生死，我個人也不以為意、沒有覺得被冒犯到，反而是小編很辛苦，他們也是求工作表現。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法