晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙正平好心勸架反被控動手打人 路邊民眾「神來一舉」幫他喊冤

趙正平曾因好心勸架反被控動手打人。（中天提供）趙正平曾因好心勸架反被控動手打人。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（13日）晚10點播出「我是真的想幫忙，沒想到事情會越弄越糟」，趙正平分享曾經因好心勸架反被控打人，慶幸路人當下有錄影，還他清白。

趙正平好心勸架卻反被誤會動手打人，「我跟經紀人去吃殺青酒，結束後有對情侶在門口吵架，我往另一邊走，就聽到那個女的喊說『你不要打我，誰來幫幫我，救我』，我經紀人是女生，一聽到就心軟過去幫忙，那我男生也不能不過去看看。」

不過兩人一靠近，對方就誤以為是要對他出手，趙正平說：「他大手一揮，經紀人去擋，男生勾到經紀人的腳就摔倒，一摔那個拳就要打到她，我趕快去拉，但我也沒拉好，男的又再摔倒，好死不死警察到了，警察看到我站在他上面，就以為是我打他，他女友也說『他打我男友』，我真的百口莫辯。」

幸運的是，當下現場有其他民眾有拿手機錄影，才幫趙正平洗刷冤屈，「原來他們在鬧的時候，旁邊就有人在看了，然後從頭到尾都在錄影，就趕快跑來跟警察講，證明我的清白。」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中