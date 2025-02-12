趙正平好心勸架反被控動手打人 路邊民眾「神來一舉」幫他喊冤

趙正平曾因好心勸架反被控動手打人。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《小明星大跟班》明（13日）晚10點播出「我是真的想幫忙，沒想到事情會越弄越糟」，趙正平分享曾經因好心勸架反被控打人，慶幸路人當下有錄影，還他清白。

趙正平好心勸架卻反被誤會動手打人，「我跟經紀人去吃殺青酒，結束後有對情侶在門口吵架，我往另一邊走，就聽到那個女的喊說『你不要打我，誰來幫幫我，救我』，我經紀人是女生，一聽到就心軟過去幫忙，那我男生也不能不過去看看。」

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不過兩人一靠近，對方就誤以為是要對他出手，趙正平說：「他大手一揮，經紀人去擋，男生勾到經紀人的腳就摔倒，一摔那個拳就要打到她，我趕快去拉，但我也沒拉好，男的又再摔倒，好死不死警察到了，警察看到我站在他上面，就以為是我打他，他女友也說『他打我男友』，我真的百口莫辯。」

幸運的是，當下現場有其他民眾有拿手機錄影，才幫趙正平洗刷冤屈，「原來他們在鬧的時候，旁邊就有人在看了，然後從頭到尾都在錄影，就趕快跑來跟警察講，證明我的清白。」

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