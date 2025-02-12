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吳姍儒遭指「不友善」後首發聲 用蔡康永新書提點經紀人

吳姍儒（記者潘少棠攝）吳姍儒（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S香消玉殞讓不少人惋惜，哀痛至極的親妹小S日前向《小姐不熙娣》請半年假，節目將交由吳姍儒代班主持，怎料消息一出引來部分網友抨擊，直指她私下對來賓不友善，經紀人得知後馬上發文替她抱不平，甚至對爆料者喊告。吳姍儒今出席活動時沒有做過多回應，似乎是想將大事化小、小事化無。

吳姍儒（記者潘少棠攝）吳姍儒（記者潘少棠攝）

談及網友的批評，吳姍儒略顯無奈地說：「我就是做我的工作，我們就是一起陪S姐走過這一段，非常期待她可以回來，也說這陣子都在忙照顧小孩，所以沒有時間滑社群，所有的爆料、指控都是透過經紀人才知道，「我看到她傳來的訊息，就只回『好』這樣。」沒有表態過多想法，被問到是否有安慰替她抱不平的經紀人？吳姍儒說：「為什麼要安慰？我不方便替她說話，可能她也要請經紀人了。」

吳姍儒（記者潘少棠攝）吳姍儒（記者潘少棠攝）

蔡康永曾說「沒有反應，就是最高級的反應」，吳姍儒稍早受訪時已完美體現，沒有激動反駁指控也沒有想試著替自己澄清，似乎只想默默接受他人的指教，避免節外生枝，認為現在唯一能做的就是把接下來的各個工作做好，畢竟大S離開就是一個「集體創傷」，能理解粉絲、觀眾沉浸在傷痛之餘，對於一些變動難免會不接受。巧的是，吳姍儒還提到今天上午才剛收到蔡康永的新書，笑說有意要把它送給經紀人。

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