孫生拒婚遭轟「沒擔當」 女友發聲：他只是想讓我被看見

孫生（左）日前認愛交往2年女友多芬（右）。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬網紅團體「反骨男孩」成員孫生近日因感情問題受到外界強烈批評，原因是他曾公開坦誠，在與前女友Wendy（林宛璇）的關係中，有將她納入自己的人生規劃，然而對於現任女友多芬，他卻從未有過結婚的想法，因此被大批網友砲轟：「沒擔當」、「公然這樣說是要讓現任女友情何以堪？」

孫生在影片中被問到結婚一事。（翻攝自YouTube）

孫生直言：「沒想像過與多芬結婚的畫面。」女方在一旁尷尬不已。（翻攝自YouTube）

孫生對此公開回應，拍片的想法並非出自他本人，而是多芬的主動要求，並透露自己早就預料到會因此受到外界批評，但仍選擇支持女友的想法。多芬也表示：「孫生從來沒有想要浪費我的時間，我真的感受到了孫生對我的愛，他已經進步很多了。」希望大家能站在不同角度來理解這段關係。

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多芬和孫生近日再發聲說明拍攝真相。（翻攝自YouTube）

原來，孫生是擔心現任女友多芬未來外貌變老、變醜，因此對結婚沒有打算，但這番言論還是引發網友質疑，覺得這個理由非常牽強。對此，多芬最近也在影片留言區力挺男友，說明孫生只是想讓她被更多人看見。

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