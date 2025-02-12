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情人節前夕同框妻和超正女兒！任達華甜喊「老婆說什麼都對！」

任達華（左起）、女兒任晴佳、右邊是太太琦琦開心同框。（LiTV、任達華提供）任達華（左起）、女兒任晴佳、右邊是太太琦琦開心同框。（LiTV、任達華提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕香港影帝任達華日前百忙中接受LiTV越洋專訪，他在演藝圈裡公認的超級好丈夫與模範好爸爸，提到婚姻相處之道，他覺得夫妻間最重要是信任，情人節即將到來，可愛的他隨後說：「老婆說什麼話都是對的！要是意見不同，慢慢來…慢慢來…。」

任達華平常就會放閃，給老婆琦琦製造浪漫小驚喜，例如就曾為了她費心買了各種她最喜愛的泰迪熊，「對我來說，天天都是情人節！」至於女兒任晴佳，他說父女相處宛如朋友般無話不談。

任晴佳繼承了父母DNA，天生外型姣好、婷婷玉立，讓不少粉絲期待她也能進演藝圈發展，任達華對此表示採開放式態度，「她長大了有自己的想法，我就是全面支持！」笑問他是不是女兒控、擔不擔心女兒這麼漂亮被追走？他當場笑言：「哈！晴佳很乖，她很喜歡讀書，目前倒是沒男友，但這方面，媽媽會給她意見。」

任達華與女兒任晴佳相處像朋友般零距離。（LiTV、任達華提供）任達華與女兒任晴佳相處像朋友般零距離。（LiTV、任達華提供）

片約不斷的任達華一直都是各大劇組公認的優質好演員，他說接戲最大原因就是，「支持新進導演！」認為拍戲雖然辛苦，但做為一位資深演員，除了一直嘗試不同角色挑戰外，面對大環境，他期待藉由自己棉薄之力，去支持新人勇於接受挑戰。

任達華補充：「當然這些新導演不會一開始就十全十美，有的歷練不足，有的或許拍攝方式不夠大膽，有的可能還拍不出，劇本想傳達給觀眾的意念，訊息距離太遠了，但我覺得，這些都是很好的，有這樣的循環，新導演可以把好的留著，然後帶領監製、攝影等這個團隊，能團結用心拍出更好的作品，這才是『創作』中最重要的事。」

下個月19日即將邁入70歲的任達華，最後被問到對自己有什麼期許，直說「我就是開開心心向前走，不管是17歲還是70歲，工作上，我的態度永遠都不變，就是全力以赴，努力做好職分，生活也是，我享受身邊所有的禮物，以及，我學會時時都抱持感謝！」。

任達華電影作品《源生罪》、《潛行》、《斷網》、《燈火闌珊》等精彩作品，皆於LiTV上架中，更多詳情請上LiTV官方粉絲團查詢。

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